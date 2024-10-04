Челябинцы скупают землю в СНТ под садовые участки с домиком

В Челябинске за год спрос на земельные участки под дачи вырос в два раза. При этом средняя стоимость участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) летом 2024 года в Челябинской области составила 1,5 миллиона рублей, участка под ИЖС — 1,6 миллиона рублей.
«В Челябинской области за год спрос на участки в целом увеличился на 26%, а земля под ИЖС стала более востребована на 13%, а участки СНТ и ДНП — на 51%. Средняя стоимость участка под ИЖС летом 2024 года в Челябинской области составила 1,5 млн рублей, сельхозназначения и участка под ИЖС — 1,6 млн рублей», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
Также на 19% вырос выбор земельных участков в садовых некоммерческих товариществах, выставленных на продажу. Кроме того, в продаже появилось больше земельных участков под ИЖС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!