Челябинцы скупают землю в СНТ под садовые участки с домиком

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В Челябинске спрос на участки под дачи в СНТ за год вырос на 51%
В Челябинске спрос на участки под дачи в СНТ за год вырос на 51% Фото:

В Челябинске за год спрос на земельные участки под дачи вырос в два раза. При этом средняя стоимость участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) летом 2024 года в Челябинской области составила 1,5 миллиона рублей, участка под ИЖС — 1,6 миллиона рублей.

«В Челябинской области за год спрос на участки в целом увеличился на 26%, а земля под ИЖС стала более востребована на 13%, а участки СНТ и ДНП — на 51%. Средняя стоимость участка под ИЖС летом 2024 года в Челябинской области составила 1,5 млн рублей, сельхозназначения и участка под ИЖС — 1,6 млн рублей», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

Также на 19% вырос выбор земельных участков в садовых некоммерческих товариществах, выставленных на продажу. Кроме того, в продаже появилось больше земельных участков под ИЖС.

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В Челябинске за год спрос на земельные участки под дачи вырос в два раза. При этом средняя стоимость участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) летом 2024 года в Челябинской области составила 1,5 миллиона рублей, участка под ИЖС — 1,6 миллиона рублей. «В Челябинской области за год спрос на участки в целом увеличился на 26%, а земля под ИЖС стала более востребована на 13%, а участки СНТ и ДНП — на 51%. Средняя стоимость участка под ИЖС летом 2024 года в Челябинской области составила 1,5 млн рублей, сельхозназначения и участка под ИЖС — 1,6 млн рублей», — сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». Также на 19% вырос выбор земельных участков в садовых некоммерческих товариществах, выставленных на продажу. Кроме того, в продаже появилось больше земельных участков под ИЖС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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