Наркоманку-следовательницу из Питера наказали за издевательства над младенцем

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Экс-следовательница МВД приговорена к четырем годам колонии Фото:

В Петербурге бывшая следовательница МВД Виктория Лапшина была приговорена к четырем годам колонии общего режима за истязание своего годовалого сына. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, она также будет обязана выплатить один миллион рублей в счет возмещения морального вреда.

«Красносельский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Виктории Лапшиной (Медведевой), признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.г ч.2 ст. 117, ст. 156, ст. 125 УК РФ», — сообщили в telegram-канале объединенной пресс-службе городских судов. Весной 2021 года женщина издевалась над своим ребенком, родившимся в 2020 году. Она жестоко обращалась с ним и причиняла физические и психические страдания

В период с апреля по май 2021 года она неоднократно избивала ребенка, оставляла его без присмотра и не обеспечивала ему должного ухода. Лапшина, находясь в состоянии наркотического опьянения, нанесла сыну несколько ударов. В результате мальчик получил телесные повреждения и нуждался в медицинской помощи. Сейчас с ребенком все хорошо, он живет с отцом.

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В Петербурге бывшая следовательница МВД Виктория Лапшина была приговорена к четырем годам колонии общего режима за истязание своего годовалого сына. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, она также будет обязана выплатить один миллион рублей в счет возмещения морального вреда. «Красносельский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Виктории Лапшиной (Медведевой), признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.г ч.2 ст. 117, ст. 156, ст. 125 УК РФ», — сообщили в telegram-канале объединенной пресс-службе городских судов. Весной 2021 года женщина издевалась над своим ребенком, родившимся в 2020 году. Она жестоко обращалась с ним и причиняла физические и психические страдания В период с апреля по май 2021 года она неоднократно избивала ребенка, оставляла его без присмотра и не обеспечивала ему должного ухода. Лапшина, находясь в состоянии наркотического опьянения, нанесла сыну несколько ударов. В результате мальчик получил телесные повреждения и нуждался в медицинской помощи. Сейчас с ребенком все хорошо, он живет с отцом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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