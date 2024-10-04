Путин поздравил со столетием жительницу Нижневартовска

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Владимир Путин направил поздравительную открытку Анне Нагайцевой
Владимир Путин направил поздравительную открытку Анне Нагайцевой Фото:

Президент России Владимир Путин направил поздравительную открытку Анне Нагайцевой из Нижневартовска (ХМАО), которой исполнилось сто лет. Поздравления от главы государства и мэра Дмитрия Кощенко юбилярше передал начальник управления делами администрации Евгений Князев, сообщает telegram-канал мэрии.

«Вы стали свидетелем многих исторических событий нашей страны, своим трудом внесли бесценный вклад в приближение Победы в Великой Отечественной войне и достойно продолжали приносить пользу обществу в мирное время. Желаю благополучия вашей семье, здоровья и всего самого доброго», — обратился к юбилярше Князев.

Анна Нагайцева родилась 1 октября 1924 года в Алтайском крае. Окончила семь классов сельской школы, в годы Великой Отечественной войны работала в колхозе, затем на заводе. В Нижневартовск она переехала в 1978 году и работала в киоске «Союзпечать». Награждена юбилейными медалями и медалью «За доблестный труд в годы войны». У нее четверо внуков и девять правнуков.

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную открытку Анне Нагайцевой из Нижневартовска (ХМАО), которой исполнилось сто лет. Поздравления от главы государства и мэра Дмитрия Кощенко юбилярше передал начальник управления делами администрации Евгений Князев, сообщает telegram-канал мэрии. «Вы стали свидетелем многих исторических событий нашей страны, своим трудом внесли бесценный вклад в приближение Победы в Великой Отечественной войне и достойно продолжали приносить пользу обществу в мирное время. Желаю благополучия вашей семье, здоровья и всего самого доброго», — обратился к юбилярше Князев. Анна Нагайцева родилась 1 октября 1924 года в Алтайском крае. Окончила семь классов сельской школы, в годы Великой Отечественной войны работала в колхозе, затем на заводе. В Нижневартовск она переехала в 1978 году и работала в киоске «Союзпечать». Награждена юбилейными медалями и медалью «За доблестный труд в годы войны». У нее четверо внуков и девять правнуков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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