Егора Крида застали вместе с экс-супругой SHAMAN в вип-ложе

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, крид егор
Егор Крид был замечен в компании бывшей супруги SHAMAN’а Фото:

Российский певец Егор Крид был замечен вместе с бывшей женой исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) Еленой Мартыновой в ложе для специальных гостей концерта. Об этом пишут telegram-каналы.

«Тут Егора Крида заметили, внимание, с Леной Мартыновой. Ребята тусовались вместе в вип-ложе на концерте [певицы] Валерии, а после вдвоем покинули мероприятие», — написали в telegram-канале PEOPLETALK.

Ранее сообщалось, что Ярослав Дронов (SHAMAN) объявил о разводе с Еленой, объяснив это напряженным графиком работы, который не оставлял времени на личную жизнь. Развод, по словам певца, был решением, принятым совместно, и произошел без конфликтов и обид, передает «Национальная служба новостей».

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Российский певец Егор Крид был замечен вместе с бывшей женой исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) Еленой Мартыновой в ложе для специальных гостей концерта. Об этом пишут telegram-каналы. «Тут Егора Крида заметили, внимание, с Леной Мартыновой. Ребята тусовались вместе в вип-ложе на концерте [певицы] Валерии, а после вдвоем покинули мероприятие», — написали в telegram-канале PEOPLETALK. Ранее сообщалось, что Ярослав Дронов (SHAMAN) объявил о разводе с Еленой, объяснив это напряженным графиком работы, который не оставлял времени на личную жизнь. Развод, по словам певца, был решением, принятым совместно, и произошел без конфликтов и обид, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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