Егора Крида застали вместе с экс-супругой SHAMAN в вип-ложе

04 октября 2024 в 20:06 Размер текста - 17 +

Егор Крид был замечен в компании бывшей супруги SHAMAN’а Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский певец Егор Крид был замечен вместе с бывшей женой исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) Еленой Мартыновой в ложе для специальных гостей концерта. Об этом пишут telegram-каналы. «Тут Егора Крида заметили, внимание, с Леной Мартыновой. Ребята тусовались вместе в вип-ложе на концерте [певицы] Валерии, а после вдвоем покинули мероприятие», — написали в telegram-канале PEOPLETALK. Ранее сообщалось, что Ярослав Дронов (SHAMAN) объявил о разводе с Еленой, объяснив это напряженным графиком работы, который не оставлял времени на личную жизнь. Развод, по словам певца, был решением, принятым совместно, и произошел без конфликтов и обид, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский певец Егор Крид был замечен вместе с бывшей женой исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) Еленой Мартыновой в ложе для специальных гостей концерта. Об этом пишут telegram-каналы. «Тут Егора Крида заметили, внимание, с Леной Мартыновой. Ребята тусовались вместе в вип-ложе на концерте [певицы] Валерии, а после вдвоем покинули мероприятие», — написали в telegram-канале PEOPLETALK. Ранее сообщалось, что Ярослав Дронов (SHAMAN) объявил о разводе с Еленой, объяснив это напряженным графиком работы, который не оставлял времени на личную жизнь. Развод, по словам певца, был решением, принятым совместно, и произошел без конфликтов и обид, передает «Национальная служба новостей».