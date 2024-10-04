В Перми на неделю перекроют движение по улице в Мотовилихинском районе

Движение будет перекрыто с 7 по 12 октября
В Перми на неделю будет перекрыто движение по ул. Кирпичная. Это связано с работами по водоотведению, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.
«С 00:00 7 октября до 00:00 12 октября будет прекращено движение транспорта по улице Кирпичной. Оно будет действовать от ул. Кирпичной, 1 до ул. Гашкова,» — уточнили в краевом минтрансе.
Ограничение вводится в связи со строительством сети водоотведения. Автомобилистов просят отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут.
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