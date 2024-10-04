В Перми на неделю перекроют движение по улице в Мотовилихинском районе

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Движение будет перекрыто с 7 по 12 октября
Движение будет перекрыто с 7 по 12 октября Фото:

В Перми на неделю будет перекрыто движение по ул. Кирпичная. Это связано с работами по водоотведению, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

«С 00:00 7 октября до 00:00 12 октября будет прекращено движение транспорта по улице Кирпичной. Оно будет действовать от ул. Кирпичной, 1 до ул. Гашкова,» — уточнили в краевом минтрансе.

Ограничение вводится в связи со строительством сети водоотведения. Автомобилистов просят отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут.

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В Перми на неделю будет перекрыто движение по ул. Кирпичная. Это связано с работами по водоотведению, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края. «С 00:00 7 октября до 00:00 12 октября будет прекращено движение транспорта по улице Кирпичной. Оно будет действовать от ул. Кирпичной, 1 до ул. Гашкова,» — уточнили в краевом минтрансе. Ограничение вводится в связи со строительством сети водоотведения. Автомобилистов просят отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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