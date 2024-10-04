Ученые забили тревогу из-за высокого риска рака при 100% загрузке на работе

04 октября 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

У работающих полный рабочий день женщин значительно выше риск заболеть онкологией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ученые из Фрибургского университета обнаружили, что 100% нагрузка на работе увеличивает риск развития рака, особенно у женщин. Это исследование также показало, что люди, работающие полный рабочий день, имеют более высокий риск заболеть раком, чем те, кто выбирает другой карьерный путь. «У людей, которые заняты 100% рабочего времени… повышается риск развития онкологии», — указали авторы материала Scientific Reports . Женщины, работающие полный рабочий день, имеют значительно более высокий риск заболеть, чем те, кто предпочитает заниматься домашним хозяйством и детьми, говорится в статье. При этом у мужчин, работающих на себя, меньше шансов заболеть раком. Исследователи пришли к своим выводам, проанализировав карьерный путь более 12 500 женщин и мужчин из Европы. Исследование этого вопроса продолжается, ученые планируют прояснить связь между рабочей нагрузкой и риском развития рака. Постоянная нагрузка на работе, напряжение и неумение отдыхать могут привести к выгоранию, которое проявляется в усталости, отсутствии интереса к работе и жизни, раздражительности и ощущении опустошенности. Специалист Надежда Баушева советует при первых признаках выгорания уделять внимание отдыху и выполнять задачи в рамках рабочего дня. В случае сильного выгорания она рекомендует сменить рабочее место или взять перерыв в трудовой деятельности, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученые из Фрибургского университета обнаружили, что 100% нагрузка на работе увеличивает риск развития рака, особенно у женщин. Это исследование также показало, что люди, работающие полный рабочий день, имеют более высокий риск заболеть раком, чем те, кто выбирает другой карьерный путь. «У людей, которые заняты 100% рабочего времени… повышается риск развития онкологии», — указали авторы материала Scientific Reports. Женщины, работающие полный рабочий день, имеют значительно более высокий риск заболеть, чем те, кто предпочитает заниматься домашним хозяйством и детьми, говорится в статье. При этом у мужчин, работающих на себя, меньше шансов заболеть раком. Исследователи пришли к своим выводам, проанализировав карьерный путь более 12 500 женщин и мужчин из Европы. Исследование этого вопроса продолжается, ученые планируют прояснить связь между рабочей нагрузкой и риском развития рака. Постоянная нагрузка на работе, напряжение и неумение отдыхать могут привести к выгоранию, которое проявляется в усталости, отсутствии интереса к работе и жизни, раздражительности и ощущении опустошенности. Специалист Надежда Баушева советует при первых признаках выгорания уделять внимание отдыху и выполнять задачи в рамках рабочего дня. В случае сильного выгорания она рекомендует сменить рабочее место или взять перерыв в трудовой деятельности, передает RT.