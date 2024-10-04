Заместитель губернатора ХМАО Ольга Литова не сохранится в новом составе правительства. По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте округа, надзорные службы, которые она курирует, перейдут в подчинение профильным замам.
«Литова не войдет в новый состав правительства Югры, а ее должность упразднят. Надзорные службы, которые она курирует, перейдут в подчинение профильным замам. Тогда необходимость в отдельной ставке вице-губернатора отпадет», — отмечает инсайдер.
Литова попала в югорское правительство из регионального управления Федеральной налоговой службы, которое она возглавляла. На прежнем месте работы чиновница славилась жесткостью. «Но такой человек и нужен был экс-губернатору ХМАО Наталье Комаровой на этой позиции. Что, впрочем, не помогло Литовой ускорить сдачу больницы в Нижневартовске со стороны Жилстройнадзора и решить проблему бездомных животных со стороны Ветнадзора. А у нового главы региона Руслана Кухарука другое видение структуры правительства», — сообщает инсайдер.
В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что отставку прочат также вице-губернатору Югры Владиславу Нигматулину. Он курирует представительство автономного округа в Москве.
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