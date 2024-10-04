Вице-губернатору ХМАО, курирующему надзорные службы, прочат отставку. Инсайд

Губернатор ХМАО не включит зама по надзору Литову в новый состав правительства
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Источники прочат скорую отставку вице-губернатору ХМАО Ольге Литовой
Источники прочат скорую отставку вице-губернатору ХМАО Ольге Литовой Фото:
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Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

Заместитель губернатора ХМАО Ольга Литова не сохранится в новом составе правительства. По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте округа, надзорные службы, которые она курирует, перейдут в подчинение профильным замам.

«Литова не войдет в новый состав правительства Югры, а ее должность упразднят. Надзорные службы, которые она курирует, перейдут в подчинение профильным замам. Тогда необходимость в отдельной ставке вице-губернатора отпадет», — отмечает инсайдер.

Литова попала в югорское правительство из регионального управления Федеральной налоговой службы, которое она возглавляла. На прежнем месте работы чиновница славилась жесткостью. «Но такой человек и нужен был экс-губернатору ХМАО Наталье Комаровой на этой позиции. Что, впрочем, не помогло Литовой ускорить сдачу больницы в Нижневартовске со стороны Жилстройнадзора и решить проблему бездомных животных со стороны Ветнадзора. А у нового главы региона Руслана Кухарука другое видение структуры правительства», — сообщает инсайдер.

В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что отставку прочат также вице-губернатору Югры Владиславу Нигматулину. Он курирует представительство автономного округа в Москве.

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Заместитель губернатора ХМАО Ольга Литова не сохранится в новом составе правительства. По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте округа, надзорные службы, которые она курирует, перейдут в подчинение профильным замам. «Литова не войдет в новый состав правительства Югры, а ее должность упразднят. Надзорные службы, которые она курирует, перейдут в подчинение профильным замам. Тогда необходимость в отдельной ставке вице-губернатора отпадет», — отмечает инсайдер. Литова попала в югорское правительство из регионального управления Федеральной налоговой службы, которое она возглавляла. На прежнем месте работы чиновница славилась жесткостью. «Но такой человек и нужен был экс-губернатору ХМАО Наталье Комаровой на этой позиции. Что, впрочем, не помогло Литовой ускорить сдачу больницы в Нижневартовске со стороны Жилстройнадзора и решить проблему бездомных животных со стороны Ветнадзора. А у нового главы региона Руслана Кухарука другое видение структуры правительства», — сообщает инсайдер. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что отставку прочат также вице-губернатору Югры Владиславу Нигматулину. Он курирует представительство автономного округа в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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