Гендиректор «Пятерочки» и «Перекрестка» предупредил о проблемах в ритейле

Гендиректор продуктовой розничной торговой компании X5 («Пятерочка», «Перекресток») Игорь Шехтерман считает дефицит кадров серьезной проблемой для продуктовой торговли в ближайшие годы. Об этом предприниматель заявил на конференции Х5 Dialog.
«Нехватка «операционного персонала станет на ближайшие пять-десять лет серьезным вызовом для сферы ретейла», — уточнил предприниматель. Он также сообщил о планах компании автоматизировать и роботизировать процессы, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы. Его слова приводит РБК.
Первый заместитель гендиректора X5 Владимир Салахутдинов указал на дефицит кадров как на ключевой фактор преобразования рынка, отметив, что в компании работают 392 тысячи сотрудников. Он считает, что автоматизация 30% процессов, выполняемых сейчас людьми, позволит повысить скорость и качество работы. Салахутдинов добавил, что в будущем профессия кассира может исчезнуть в связи с повсеместным внедрением касс самообслуживания.
Ранее сообщалось, что в России наблюдается острая нехватка рабочей силы, особенно на Чукотке, в Ивановской и Владимирской областях, Еврейской автономной области и Курганской области. Дефицит сотрудников наблюдается в сфере розничной торговли, автомобильном бизнесе, медицине, а также среди рабочего и обслуживающего персонала.
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Гендиректор продуктовой розничной торговой компании X5 («Пятерочка», «Перекресток») Игорь Шехтерман считает дефицит кадров серьезной проблемой для продуктовой торговли в ближайшие годы. Об этом предприниматель заявил на конференции Х5 Dialog. «Нехватка «операционного персонала станет на ближайшие пять-десять лет серьезным вызовом для сферы ретейла», — уточнил предприниматель. Он также сообщил о планах компании автоматизировать и роботизировать процессы, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы. Его слова приводит РБК. Первый заместитель гендиректора X5 Владимир Салахутдинов указал на дефицит кадров как на ключевой фактор преобразования рынка, отметив, что в компании работают 392 тысячи сотрудников. Он считает, что автоматизация 30% процессов, выполняемых сейчас людьми, позволит повысить скорость и качество работы. Салахутдинов добавил, что в будущем профессия кассира может исчезнуть в связи с повсеместным внедрением касс самообслуживания. Ранее сообщалось, что в России наблюдается острая нехватка рабочей силы, особенно на Чукотке, в Ивановской и Владимирской областях, Еврейской автономной области и Курганской области. Дефицит сотрудников наблюдается в сфере розничной торговли, автомобильном бизнесе, медицине, а также среди рабочего и обслуживающего персонала.