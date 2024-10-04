Гендиректор «Пятерочки» и «Перекрестка» предупредил о проблемах в ритейле

04 октября 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Игорь Шехтерман планирует автоматизировать процессы, чтобы компенсировать нехватку кадров Фото: Илья Московец © URA.RU Гендиректор продуктовой розничной торговой компании X5 («Пятерочка», «Перекресток») Игорь Шехтерман считает дефицит кадров серьезной проблемой для продуктовой торговли в ближайшие годы. Об этом предприниматель заявил на конференции Х5 Dialog. «Нехватка «операционного персонала станет на ближайшие пять-десять лет серьезным вызовом для сферы ретейла», — уточнил предприниматель. Он также сообщил о планах компании автоматизировать и роботизировать процессы, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы. Его слова приводит РБК. Первый заместитель гендиректора X5 Владимир Салахутдинов указал на дефицит кадров как на ключевой фактор преобразования рынка, отметив, что в компании работают 392 тысячи сотрудников. Он считает, что автоматизация 30% процессов, выполняемых сейчас людьми, позволит повысить скорость и качество работы. Салахутдинов добавил, что в будущем профессия кассира может исчезнуть в связи с повсеместным внедрением касс самообслуживания. Ранее сообщалось, что в России наблюдается острая нехватка рабочей силы, особенно на Чукотке, в Ивановской и Владимирской областях, Еврейской автономной области и Курганской области. Дефицит сотрудников наблюдается в сфере розничной торговли, автомобильном бизнесе, медицине, а также среди рабочего и обслуживающего персонала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гендиректор продуктовой розничной торговой компании X5 («Пятерочка», «Перекресток») Игорь Шехтерман считает дефицит кадров серьезной проблемой для продуктовой торговли в ближайшие годы. Об этом предприниматель заявил на конференции Х5 Dialog. «Нехватка «операционного персонала станет на ближайшие пять-десять лет серьезным вызовом для сферы ретейла», — уточнил предприниматель. Он также сообщил о планах компании автоматизировать и роботизировать процессы, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы. Его слова приводит РБК. Первый заместитель гендиректора X5 Владимир Салахутдинов указал на дефицит кадров как на ключевой фактор преобразования рынка, отметив, что в компании работают 392 тысячи сотрудников. Он считает, что автоматизация 30% процессов, выполняемых сейчас людьми, позволит повысить скорость и качество работы. Салахутдинов добавил, что в будущем профессия кассира может исчезнуть в связи с повсеместным внедрением касс самообслуживания. Ранее сообщалось, что в России наблюдается острая нехватка рабочей силы, особенно на Чукотке, в Ивановской и Владимирской областях, Еврейской автономной области и Курганской области. Дефицит сотрудников наблюдается в сфере розничной торговли, автомобильном бизнесе, медицине, а также среди рабочего и обслуживающего персонала.