Мужа блогера Лерчек отправили под домашний арест

04 октября 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

Артем Чекалин пробудет под домашним арестом до 26 ноября Фото: Александр Щербак/ТАСС Бывший муж блогера Лерчек Артем Чекалин отправлен под домашний арест до 26 ноября. Соответствующее решение вынес Троицкий районный суд Москвы. «Чекалину Артему Александровичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 22 суток, то есть до 26 ноября 2024 года», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы. Там добавили, что Чекалин обвиняется в незаконном выводе 251 миллиона рублей за границу с использованием подложных документов, однако он свою вину не признает. Суд удовлетворил ходатайство следователя о домашнем аресте. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее экс-муж Артем организовали фитнес-марафон для продаж россиянам через интернет, при этом заключали контракты с иностранными компаниями и использовали зарубежные счета. Ранее на них уже возбуждали уголовные дела за неуплату налогов на 311 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший муж блогера Лерчек Артем Чекалин отправлен под домашний арест до 26 ноября. Соответствующее решение вынес Троицкий районный суд Москвы. «Чекалину Артему Александровичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 22 суток, то есть до 26 ноября 2024 года», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы. Там добавили, что Чекалин обвиняется в незаконном выводе 251 миллиона рублей за границу с использованием подложных документов, однако он свою вину не признает. Суд удовлетворил ходатайство следователя о домашнем аресте. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее экс-муж Артем организовали фитнес-марафон для продаж россиянам через интернет, при этом заключали контракты с иностранными компаниями и использовали зарубежные счета. Ранее на них уже возбуждали уголовные дела за неуплату налогов на 311 миллионов рублей.