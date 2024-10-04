Мужа блогера Лерчек отправили под домашний арест

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Артем Чекалин пробудет под домашним арестом до 26 ноября Фото:

Бывший муж блогера Лерчек Артем Чекалин отправлен под домашний арест до 26 ноября. Соответствующее решение вынес Троицкий районный суд Москвы.

«Чекалину Артему Александровичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 22 суток, то есть до 26 ноября 2024 года», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы. Там добавили, что Чекалин обвиняется в незаконном выводе 251 миллиона рублей за границу с использованием подложных документов, однако он свою вину не признает. Суд удовлетворил ходатайство следователя о домашнем аресте.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее экс-муж Артем организовали фитнес-марафон для продаж россиянам через интернет, при этом заключали контракты с иностранными компаниями и использовали зарубежные счета. Ранее на них уже возбуждали уголовные дела за неуплату налогов на 311 миллионов рублей.

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Бывший муж блогера Лерчек Артем Чекалин отправлен под домашний арест до 26 ноября. Соответствующее решение вынес Троицкий районный суд Москвы. «Чекалину Артему Александровичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 22 суток, то есть до 26 ноября 2024 года», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы. Там добавили, что Чекалин обвиняется в незаконном выводе 251 миллиона рублей за границу с использованием подложных документов, однако он свою вину не признает. Суд удовлетворил ходатайство следователя о домашнем аресте. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее экс-муж Артем организовали фитнес-марафон для продаж россиянам через интернет, при этом заключали контракты с иностранными компаниями и использовали зарубежные счета. Ранее на них уже возбуждали уголовные дела за неуплату налогов на 311 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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