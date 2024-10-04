Юлия Кузнецова из Сургута (ХМАО) приняла участие в шоу «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем. Югорчанка станцевала для знаменитого телеведущего и подарила ему национальный костюм ханты.
«Леонид Аркадьевич, хочу поблагодарить вас за наше детство! Вы приносите краски в нашу жизнь. Я мама в декрете, у меня в семье трое детей. Я с югорской земли, хочу примерить на вас костюм ханты. Сама я татарка», — сказала Кузнецова в эфире «Первого канала». В комплекте с костюмом сургутянка также подарила ведущему «Поле чудес» сушенную рыбу и миниатюру нефтяной вышки.
Кузнецова также станцевала для Якубовича национальный татарский танец. Во время выступления сургутянки в зале раздались бурные овации.
Ранее URA.RU сообщало, что три жительницы Сургута прошли кастинг в шоу «Ну-ка, все вместе!» со звездными жюри Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым на телеканале «Россия 1». Среди них — Галина Полуянова, Анна Колесникова и Анастасия Чистякова. Девушки готовятся к появлению в эфире.
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