Сургутянка нарядила Якубовича в костюм аборигенов на шоу «Поле чудес». Видео

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Якубовича нарядили в костюм югорских аборигенов на "Поле чудес"
Якубовича нарядили в костюм югорских аборигенов на "Поле чудес" Фото:

Юлия Кузнецова из Сургута (ХМАО) приняла участие в шоу «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем. Югорчанка станцевала для знаменитого телеведущего и подарила ему национальный костюм ханты.

«Леонид Аркадьевич, хочу поблагодарить вас за наше детство! Вы приносите краски в нашу жизнь. Я мама в декрете, у меня в семье трое детей. Я с югорской земли, хочу примерить на вас костюм ханты. Сама я татарка», — сказала Кузнецова в эфире «Первого канала». В комплекте с костюмом сургутянка также подарила ведущему «Поле чудес» сушенную рыбу и миниатюру нефтяной вышки.

Кузнецова также станцевала для Якубовича национальный татарский танец. Во время выступления сургутянки в зале раздались бурные овации.

Ранее URA.RU сообщало, что три жительницы Сургута прошли кастинг в шоу «Ну-ка, все вместе!» со звездными жюри Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым на телеканале «Россия 1». Среди них — Галина Полуянова, Анна Колесникова и Анастасия Чистякова. Девушки готовятся к появлению в эфире.

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Юлия Кузнецова из Сургута (ХМАО) приняла участие в шоу «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем. Югорчанка станцевала для знаменитого телеведущего и подарила ему национальный костюм ханты. «Леонид Аркадьевич, хочу поблагодарить вас за наше детство! Вы приносите краски в нашу жизнь. Я мама в декрете, у меня в семье трое детей. Я с югорской земли, хочу примерить на вас костюм ханты. Сама я татарка», — сказала Кузнецова в эфире «Первого канала». В комплекте с костюмом сургутянка также подарила ведущему «Поле чудес» сушенную рыбу и миниатюру нефтяной вышки. Кузнецова также станцевала для Якубовича национальный татарский танец. Во время выступления сургутянки в зале раздались бурные овации. Ранее URA.RU сообщало, что три жительницы Сургута прошли кастинг в шоу «Ну-ка, все вместе!» со звездными жюри Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым на телеканале «Россия 1». Среди них — Галина Полуянова, Анна Колесникова и Анастасия Чистякова. Девушки готовятся к появлению в эфире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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