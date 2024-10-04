Екатеринбуржец в шесть раз скинул цену на визитку Путина. Скрин

В Екатеринбурге за 50 тысяч рублей продается визитка Путина

05 октября 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Визитку Владимир Путин дал свердловчанину примерно 30 лет назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбуржец Александр скинул цену на визитку президента Владимира Путина в шесть раз: если раньше она на сайте «Авито» стоила 300 тысяч рублей, то теперь — 50. И сразу повалили звонки, особенно лотом заинтересовались музей Санкт-Петербурга и общественная организация из Новгорода. Мужчина рассказал URA.RU историю семейной реликвии и причину, почему выставил ее на продажу. История Визитка досталась Александру от отца, Александра Ивановича (фамилию герой не называет), который работал на «Уралмашзаводе» и часто бывал в Санкт-Петербурге по линии профсоюза. Владимир Путин в те годы работал в команде санкт-петербургского мэра Анатолия Собчака. Так случилось, что на одной из встреч Путин вручил свердловчанину свою визитку с телефонами, написанными от руки. «А потом имя Путина замелькало на экране телевизора, он стал кандидатом в президенты, о нем заговорили. Я был маленький, но как-то с отцом зашел о Путине разговор. И папа достал из коробки эту визитку: „Вот, смотри! У меня есть визитка кандидата в президенты“. Он сказал это с гордостью, я хорошо запомнил», — говорит Александр. Вскоре его отца не стало. На долгое время сын забыл про визитку, но однажды разбирал семейные документы, и она попалась ему на глаза. Он сразу вспомнил тот вечер, когда папа с волнением доставал ее из шкатулки. «Тогда у меня и мысли не возникло ее продать. Я хранил ее, но однажды, переезжая с одной квартиры на другую, чуть было не потерял. С трудом нашел в вещах и испугался: ведь она легко могла запропаститься в суматохе. К тому времени так сложились обстоятельства, что я решил выставить ее на продажу», — признается Александр. Звонки Сначала он назначил цену в 300 тысяч рублей, но объявлением мало кто заинтересовался. Оно проболталось на «Авито» несколько месяцев, и снизить стоимость мужчину заставили финансовые проблемы. «Мне надо было срочно купить дочери ноутбук ко дню рождения, а денег не было. Я сначала сбавил цену до 100 тысяч, а буквально через день — до 50. И сразу посыпались сообщения и звонки», — вспоминает собеседник. Кто-то интересовался визиткой в шутку: «Скажите, а по этим телефонам еще можно президенту звонить? Возьмет Владимир Владимирович трубку?». Были и негативные реакции с ненормативной лексикой. «Всерьез ею заинтересовались музей политической истории России в Санкт-Петербурге и одна общественная организация из Новгорода. Но они просят доставить визитку им лично, не доверяют пересылке: все же вещь уникальная в своем роде», — объясняет екатеринбуржец. Память Он признается, что решение продать визитку Путина далось ему непросто, и мысль о расставании с памятной вещью вызывает грусть. Мужчина очень сожалеет, что в его памяти остались лишь обрывки того далекого разговора с отцом. «Папа рассказывал о встрече с Путиным подробно, но я многое забыл. Помню, что отец и Путин ездили в одной машине с места на место, решали какие-то вопросы. Отец рассказывал довольно эмоционально, чувствовалось, что это важно для него», — говорит Александр. «Но, возможно, визитке Путина даже уместнее и надежнее храниться в музее. Это частичка истории, ее смогут увидеть другие люди. Думаю, отец бы понял меня», — надеется Александр. Пока у него нет возможности поехать в Питер или Новгород, чтобы доставить визитку лично. А ноутбук дочери он купил в кредит. «Если уж совсем прижмет, возьму отпуск без содержания, полечу и продам. Но пока оттягиваю этот момент», — признается обладатель реликвии. Еще зимой визитка стоила 300 тысяч рублей,. Скрин с сайта «Авито» …, а теперь — 50 тысяч Скрин с сайта «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Александр скинул цену на визитку президента Владимира Путина в шесть раз: если раньше она на сайте «Авито» стоила 300 тысяч рублей, то теперь — 50. И сразу повалили звонки, особенно лотом заинтересовались музей Санкт-Петербурга и общественная организация из Новгорода. Мужчина рассказал URA.RU историю семейной реликвии и причину, почему выставил ее на продажу. Визитка досталась Александру от отца, Александра Ивановича (фамилию герой не называет), который работал на «Уралмашзаводе» и часто бывал в Санкт-Петербурге по линии профсоюза. Владимир Путин в те годы работал в команде санкт-петербургского мэра Анатолия Собчака. Так случилось, что на одной из встреч Путин вручил свердловчанину свою визитку с телефонами, написанными от руки. Вскоре его отца не стало. На долгое время сын забыл про визитку, но однажды разбирал семейные документы, и она попалась ему на глаза. Он сразу вспомнил тот вечер, когда папа с волнением доставал ее из шкатулки. «Тогда у меня и мысли не возникло ее продать. Я хранил ее, но однажды, переезжая с одной квартиры на другую, чуть было не потерял. С трудом нашел в вещах и испугался: ведь она легко могла запропаститься в суматохе. К тому времени так сложились обстоятельства, что я решил выставить ее на продажу», — признается Александр. Сначала он назначил цену в 300 тысяч рублей, но объявлением мало кто заинтересовался. Оно проболталось на «Авито» несколько месяцев, и снизить стоимость мужчину заставили финансовые проблемы. «Мне надо было срочно купить дочери ноутбук ко дню рождения, а денег не было. Я сначала сбавил цену до 100 тысяч, а буквально через день — до 50. И сразу посыпались сообщения и звонки», — вспоминает собеседник. «Всерьез ею заинтересовались музей политической истории России в Санкт-Петербурге и одна общественная организация из Новгорода. Но они просят доставить визитку им лично, не доверяют пересылке: все же вещь уникальная в своем роде», — объясняет екатеринбуржец. Он признается, что решение продать визитку Путина далось ему непросто, и мысль о расставании с памятной вещью вызывает грусть. Мужчина очень сожалеет, что в его памяти остались лишь обрывки того далекого разговора с отцом. «Папа рассказывал о встрече с Путиным подробно, но я многое забыл. Помню, что отец и Путин ездили в одной машине с места на место, решали какие-то вопросы. Отец рассказывал довольно эмоционально, чувствовалось, что это важно для него», — говорит Александр. Пока у него нет возможности поехать в Питер или Новгород, чтобы доставить визитку лично. А ноутбук дочери он купил в кредит. «Если уж совсем прижмет, возьму отпуск без содержания, полечу и продам. Но пока оттягиваю этот момент», — признается обладатель реликвии.