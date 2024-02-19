В Екатеринбурге за 300 тысяч продается визитка Путина. Скрин

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Визит Владимира Путина на ГК КОНАР. Челябинск, путин владимир
Автор объявления заполучил визитку, когда Путин еще не был президентом России Фото:

В Екатеринбурге за 300 тысяч выставили на продажу визитку президента России Владимира Путина со времен, когда он был еще вице-мэром Санкт-Петербурга. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Визитная карточка Путина Владимира Владимировича 90-х годов, времен работы президента в команде Собчака», — говорится в объявлении. Хозяин визитки также уточнил, что получил ее лично из рук президента на встрече в Ленинграде. Для покупки такой редкой вещи он предлагает встретиться в районе Шарташского рынка.

Объявление о продаже похожей визитки за 1,5 миллиона рублей недавно появлялось в Волгограде. Также в конце 2023 года URA.RU сообщало, что визитку Путина собирались продать на аукционе в Санкт-Петербурге за 200 тысяч рублей.

Екатеринбуржец продает визитку Владимира Путина
Екатеринбуржец продает визитку Владимира Путина

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В Екатеринбурге за 300 тысяч выставили на продажу визитку президента России Владимира Путина со времен, когда он был еще вице-мэром Санкт-Петербурга. Объявление появилось на сайте «Авито». «Визитная карточка Путина Владимира Владимировича 90-х годов, времен работы президента в команде Собчака», — говорится в объявлении. Хозяин визитки также уточнил, что получил ее лично из рук президента на встрече в Ленинграде. Для покупки такой редкой вещи он предлагает встретиться в районе Шарташского рынка. Объявление о продаже похожей визитки за 1,5 миллиона рублей недавно появлялось в Волгограде. Также в конце 2023 года URA.RU сообщало, что визитку Путина собирались продать на аукционе в Санкт-Петербурге за 200 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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