В Екатеринбурге за 300 тысяч продается визитка Путина. Скрин

19 февраля 2024 в 20:11 Размер текста - 17 +

Автор объявления заполучил визитку, когда Путин еще не был президентом России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге за 300 тысяч выставили на продажу визитку президента России Владимира Путина со времен, когда он был еще вице-мэром Санкт-Петербурга. Объявление появилось на сайте «Авито». «Визитная карточка Путина Владимира Владимировича 90-х годов, времен работы президента в команде Собчака», — говорится в объявлении. Хозяин визитки также уточнил, что получил ее лично из рук президента на встрече в Ленинграде. Для покупки такой редкой вещи он предлагает встретиться в районе Шарташского рынка.



Объявление о продаже похожей визитки за 1,5 миллиона рублей недавно появлялось в Волгограде. Также в конце 2023 года URA.RU сообщало, что визитку Путина собирались продать на аукционе в Санкт-Петербурге за 200 тысяч рублей. Екатеринбуржец продает визитку Владимира Путина Скрин: сайт «Авито»

В Екатеринбурге за 300 тысяч выставили на продажу визитку президента России Владимира Путина со времен, когда он был еще вице-мэром Санкт-Петербурга. Объявление появилось на сайте «Авито». «Визитная карточка Путина Владимира Владимировича 90-х годов, времен работы президента в команде Собчака», — говорится в объявлении. Хозяин визитки также уточнил, что получил ее лично из рук президента на встрече в Ленинграде. Для покупки такой редкой вещи он предлагает встретиться в районе Шарташского рынка. Объявление о продаже похожей визитки за 1,5 миллиона рублей недавно появлялось в Волгограде. Также в конце 2023 года URA.RU сообщало, что визитку Путина собирались продать на аукционе в Санкт-Петербурге за 200 тысяч рублей.