Столтенберг сделал Европу посмешищем на фоне военного потенциала России

Столтенберг: Европа отстает от России в военном потенциале

04 октября 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

По мнению Столтенберга, более ранние поставки оружия Украине могли бы предотвратить конфликт с Россией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что европейские страны уступают России по военному потенциалу и должны увеличить расходы на оборону. Об этом экс-генсек альянса сообщил в беседе с журналистами. «Мы знаем, что отстаем [от России] <…> Не могу сказать точно, сколько нужно потратить денег [для того, чтобы компенсировать отставание]. Но могу сказать с уверенностью, что если союзники собираются реализовать все, что они обещали, <…> это обойдется в гораздо большие суммы, чем 2% ВВП, будь то 2,5% или 3%», — заявил Столтенберг в интервью Financial Times. Он добавил, что НАТО следовало раньше начать поставлять Украине оружие, что могло бы предотвратить конфликт с Россией. Или по крайней мере сильно затруднить выполнение боевых задач российскими войсками. Йенс Столтенберг занимал пост генсека НАТО в течение 10 лет. Он покинул свою должность 1 октября. Его период руководства альянсом характеризовался обострением отношений между Россией и Западом, а также подрывом международной безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что европейские страны уступают России по военному потенциалу и должны увеличить расходы на оборону. Об этом экс-генсек альянса сообщил в беседе с журналистами. «Мы знаем, что отстаем [от России] <…> Не могу сказать точно, сколько нужно потратить денег [для того, чтобы компенсировать отставание]. Но могу сказать с уверенностью, что если союзники собираются реализовать все, что они обещали, <…> это обойдется в гораздо большие суммы, чем 2% ВВП, будь то 2,5% или 3%», — заявил Столтенберг в интервью Financial Times. Он добавил, что НАТО следовало раньше начать поставлять Украине оружие, что могло бы предотвратить конфликт с Россией. Или по крайней мере сильно затруднить выполнение боевых задач российскими войсками. Йенс Столтенберг занимал пост генсека НАТО в течение 10 лет. Он покинул свою должность 1 октября. Его период руководства альянсом характеризовался обострением отношений между Россией и Западом, а также подрывом международной безопасности.