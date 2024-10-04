Столтенберг сделал Европу посмешищем на фоне военного потенциала России

Столтенберг: Европа отстает от России в военном потенциале
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. stock, Йенс Столтенберг, stock
По мнению Столтенберга, более ранние поставки оружия Украине могли бы предотвратить конфликт с Россией Фото:

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что европейские страны уступают России по военному потенциалу и должны увеличить расходы на оборону. Об этом экс-генсек альянса сообщил в беседе с журналистами.

«Мы знаем, что отстаем [от России] <…> Не могу сказать точно, сколько нужно потратить денег [для того, чтобы компенсировать отставание]. Но могу сказать с уверенностью, что если союзники собираются реализовать все, что они обещали, <…> это обойдется в гораздо большие суммы, чем 2% ВВП, будь то 2,5% или 3%», — заявил Столтенберг в интервью Financial Times.

Он добавил, что НАТО следовало раньше начать поставлять Украине оружие, что могло бы предотвратить конфликт с Россией. Или по крайней мере сильно затруднить выполнение боевых задач российскими войсками.

Йенс Столтенберг занимал пост генсека НАТО в течение 10 лет. Он покинул свою должность 1 октября. Его период руководства альянсом характеризовался обострением отношений между Россией и Западом, а также подрывом международной безопасности.

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Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что европейские страны уступают России по военному потенциалу и должны увеличить расходы на оборону. Об этом экс-генсек альянса сообщил в беседе с журналистами. «Мы знаем, что отстаем [от России] <…> Не могу сказать точно, сколько нужно потратить денег [для того, чтобы компенсировать отставание]. Но могу сказать с уверенностью, что если союзники собираются реализовать все, что они обещали, <…> это обойдется в гораздо большие суммы, чем 2% ВВП, будь то 2,5% или 3%», — заявил Столтенберг в интервью Financial Times. Он добавил, что НАТО следовало раньше начать поставлять Украине оружие, что могло бы предотвратить конфликт с Россией. Или по крайней мере сильно затруднить выполнение боевых задач российскими войсками. Йенс Столтенберг занимал пост генсека НАТО в течение 10 лет. Он покинул свою должность 1 октября. Его период руководства альянсом характеризовался обострением отношений между Россией и Западом, а также подрывом международной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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