Главный противник России меняет лидера впервые за 10 лет: стоит ли ждать перемен после отставки Столтенберга

Столтенберг уходит с поста генсека НАТО с 1 октября

01 октября 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

Столтенберг находился на посту генсека НАТО 10 лет Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает 1 октября. По решению стран альянса, его место займет бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. На своем посту Столтенберг находился 10 лет. За время своего руководства политик запомнился резким ухудшением отношений стран Запада с Россией, разрушением международной безопасности, провалом в Афганистане и многим другим. Что известно о генсеке и стоит ли ждать перемен после его отставки — в материале URA.RU. Кто такой Столтенберг Йенс Столтенберг родился в 1959 году в Осло. Его отец, Торвалл Столтенберг, работал главой МИД Норвегии. С юных лет Йенс активно участвовал в общественных акциях Норвежской рабочей партии. Во время учебы в Университете Осло он возглавлял молодежное движение партии и работал журналистом в издании Arbeiderbladet. Столтенберг возглавлял Норвежскую рабочую партию в 2002 году Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Globallookpress В 1993 году он стал депутатом норвежского парламента и занимал посты министра промышленности и финансов. В 2002 году Йенс возглавил Норвежскую рабочую партию и дважды был премьер-министром (2000—2001 и 2005—2013). В 2014-м году Столтенберг получил должность в НАТО и стал первым генсеком из Норвергии. Его руководство совпало с обострением глобальной безопасности, включая российскую агрессию из-за аннексии Крыма, напряженность с Китаем и конфликты на Ближнем Востоке. Что сделал на посту генсека НАТО На фоне глобальных угроз безопасности Йенс Столтенберг инициировал модернизацию НАТО, акцентируя внимание на терроризме и киберугрозах. Он выступал за увеличение расходов на оборону, что привело к инвестициям стран-членов не менее 2% ВВП в оборонные программы и удвоению общего бюджета НАТО. Для сдерживания российской агрессии было укреплено военное присутствие на восточном фланге, включая страны Балтии и Польшу. Под руководством Столтенберга НАТО расширилось, включив Черногорию, Северную Македонию, Финляндию и Швецию. Столтенберг расширил Североантлантический альянс за время своего руководства Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Почему уходит в отставку, стоит ли ждать перемен после прихода смены генсека Йенс Столтенберг покидает пост генерального секретаря НАТО после 10 лет на этой должности. Дольше него на посту генсека альянса находился только Йозеф Лунс. Он руководил военным блоком 13 лет. Новость по теме Чем известен новый генсек НАТО Марк Рютте Согласно уставу организации, генсек назначается на четыре года с возможностью продления. Столтенберг сначала продлил срок до сентября 2020 года, затем до сентября 2022 года, а после начала войны на Украине — до сентября 2023 года. В 2023 году его полномочия продлили еще на год. Однако с 1 октября новым генсеком НАТО станет премьер Нидерландов Марк Рютте. Для назначения нового генсека было необходимо согласование всех членов альянса, однако кандидатуру Рютте долгое время блокировали Румыния, Венгрия и Турция. По итогу его поддержали все члены. Марку Рютте 57 лет. Что это значит для России Официальные лица, эксперты и журналисты считают, что передача полномочий Рютте не изменит политику НАТО в отношении России. Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что кадровые перемены для России не имеют значения, отметив, что Рютте — «типичный представитель радужной Голландии» и «говорливый попугай», повторяющий указания Вашингтона. Он подчеркнул, что ключевые решения принимают США, а не страны альянса. Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин также считает, что политика НАТО в отношении Украины останется прежней. По его словам, курс на эскалацию продолжится, и изменения, связанные с личностью генерального секретаря, маловероятны. Его заявления по Украине Война России против Украины стала ключевым вызовом для Столтенберга. Он назвал 24 февраля 2022 года худшим днем своего срока, отметив, что альянс мог бы предотвратить вторжение, если бы раньше занялся укреплением обороны Украины. Столтенберг выступал за поддержку Украины Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Globallookpress На своем посту Столтенберг активно работал над увеличением военной помощи Украине и призывал союзников предоставлять современное оружие, включая системы ПВО и танки. Он инициировал переговоры о разрешении ВСУ на удары дальнобойными ракетами вглубь РФ, но подчеркивал, что решения должны приниматься на уровне отдельных стран. Даже, несмотря на многочисленные предупреждения России о возможном риске ядерном конфликта, Столтенберг настаивал на продолжении поставок военной помощи Киеву до последнего. По его словам, победа России станет для альянса большим риском, передает « Газета.ру ». Генсек НАТО также обращался к Евросоюзу с просьбой уговорить экс-президента США Дональда Трампа продолжать поддерживать Украину в случае его победы на выборах, передает RT. Кроме того, он утверждал, что мирное урегулирование украинского конфликта должно гарантировать безопасность Киеву со стороны стран Запада, в частности США. Он неоднократно заявлял, что Украина движется к НАТО, и на саммите в Вильнюсе в 2023 году было принято решение о будущем вступлении Украины в альянс без выполнения Плана действий по членству. Также был создан Совет Украина-НАТО, что повысило уровень интеграции и совместимости украинских вооруженных сил с блоком. Отношение к России Столтенберг долгое время позиционировал себя в качестве сторонника диалога с Москвой, неоднократно заявляя, что с Россией «можно сотрудничать». Однако в 2022 году на летнем саммите в Мадриде Столтенберг назвал Россию «главной угрозой» для блока на следующее десятилетие. Россия, в свою очередь, заявляла о конфронтационном подходе НАТО и оставалась открытой к диалогу на равноправной основе. Столтенберг в начале своего руководство НАТО верил в диалог с Москвой Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Globallookpress Кульминацией напряженности стало отсутствие обсуждения гарантии безопасности с Россией в начале 2022 года, несмотря на предложения Москвы о прекращении расширения НАТО и военной активности в Восточной Европе. Он также не раз говорил, что удары вглубь России не станут «красной чертой». По его словам, заявления Путина по этому вопросу не повлекут за собой эскалацию конфликта. Подобное мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «недальновидным» и «непрофессиональным». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также раскритиковала позицию Столтенберга. Он заявила, что говорить такие вещи может только тот, кто не отдает себе отчет в последствиях подобных шагов. Столтенберг также назвал законным вторжение ВСУ в Курскую область. Он заявил, что Украина имеет право на самооборону, которая не заканчивается на ее государственных границах. Беспокойство Столтенберга вызвали предложения Путина о пересмотре ядерной доктрины. По словам генсека, это может служить средством запугивания Украины и НАТО. В сентябре перед уходом с поста генерального секретаря Столтенберг призвал к восстановлению отношений с Россией. Он заявил, что по-прежнему верить в диалог с Россией, связанный с обороной и сдерживанием. Куда пойдет дальше В 2022 году Норвегия анонсировала, что после завершения срока в НАТО Столтенберг должен возглавить Центральный банк страны. Однако его полномочия в альянсе были продлены из-за конфликта на Украине. Столтенберг после ухода с поста генсека НАТО может стать руководителем Мюнхенской конференции по безопасности Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Теперь западные СМИ сообщают, что Столтенберг может стать руководителем Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) после ее следующей встречи в феврале 2025 года. Это будет первый случай, когда эту должность займет гражданин другой нации. Он заменит Кристофа Гойсгена, который возглавлял конференцию с 2022 года. Совет MSC уже рассматривает кандидатуру Столтенберга, и президент конференции Вольфганг Ишингер назвал его «несравненно лучшим выбором». Опыт Столтенберга в НАТО будет полезен для работы на этой важной платформе, собирающей мировых лидеров для обсуждения вопросов безопасности. Тем не менее, сам Столтенберг пока не подтвердил свои планы и отметил, что у него есть «много вариантов», добавив, что будет жить в Осло. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает 1 октября. По решению стран альянса, его место займет бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. На своем посту Столтенберг находился 10 лет. За время своего руководства политик запомнился резким ухудшением отношений стран Запада с Россией, разрушением международной безопасности, провалом в Афганистане и многим другим. Что известно о генсеке и стоит ли ждать перемен после его отставки — в материале URA.RU. Йенс Столтенберг родился в 1959 году в Осло. Его отец, Торвалл Столтенберг, работал главой МИД Норвегии. С юных лет Йенс активно участвовал в общественных акциях Норвежской рабочей партии. Во время учебы в Университете Осло он возглавлял молодежное движение партии и работал журналистом в издании Arbeiderbladet. В 1993 году он стал депутатом норвежского парламента и занимал посты министра промышленности и финансов. В 2002 году Йенс возглавил Норвежскую рабочую партию и дважды был премьер-министром (2000—2001 и 2005—2013). В 2014-м году Столтенберг получил должность в НАТО и стал первым генсеком из Норвергии. Его руководство совпало с обострением глобальной безопасности, включая российскую агрессию из-за аннексии Крыма, напряженность с Китаем и конфликты на Ближнем Востоке. На фоне глобальных угроз безопасности Йенс Столтенберг инициировал модернизацию НАТО, акцентируя внимание на терроризме и киберугрозах. Он выступал за увеличение расходов на оборону, что привело к инвестициям стран-членов не менее 2% ВВП в оборонные программы и удвоению общего бюджета НАТО. Для сдерживания российской агрессии было укреплено военное присутствие на восточном фланге, включая страны Балтии и Польшу. Под руководством Столтенберга НАТО расширилось, включив Черногорию, Северную Македонию, Финляндию и Швецию. Йенс Столтенберг покидает пост генерального секретаря НАТО после 10 лет на этой должности. Дольше него на посту генсека альянса находился только Йозеф Лунс. Он руководил военным блоком 13 лет. Согласно уставу организации, генсек назначается на четыре года с возможностью продления. Столтенберг сначала продлил срок до сентября 2020 года, затем до сентября 2022 года, а после начала войны на Украине — до сентября 2023 года. В 2023 году его полномочия продлили еще на год. Однако с 1 октября новым генсеком НАТО станет премьер Нидерландов Марк Рютте. Для назначения нового генсека было необходимо согласование всех членов альянса, однако кандидатуру Рютте долгое время блокировали Румыния, Венгрия и Турция. По итогу его поддержали все члены. Марку Рютте 57 лет. Официальные лица, эксперты и журналисты считают, что передача полномочий Рютте не изменит политику НАТО в отношении России. Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что кадровые перемены для России не имеют значения, отметив, что Рютте — «типичный представитель радужной Голландии» и «говорливый попугай», повторяющий указания Вашингтона. Он подчеркнул, что ключевые решения принимают США, а не страны альянса. Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин также считает, что политика НАТО в отношении Украины останется прежней. По его словам, курс на эскалацию продолжится, и изменения, связанные с личностью генерального секретаря, маловероятны. Война России против Украины стала ключевым вызовом для Столтенберга. Он назвал 24 февраля 2022 года худшим днем своего срока, отметив, что альянс мог бы предотвратить вторжение, если бы раньше занялся укреплением обороны Украины. На своем посту Столтенберг активно работал над увеличением военной помощи Украине и призывал союзников предоставлять современное оружие, включая системы ПВО и танки. Он инициировал переговоры о разрешении ВСУ на удары дальнобойными ракетами вглубь РФ, но подчеркивал, что решения должны приниматься на уровне отдельных стран. Даже, несмотря на многочисленные предупреждения России о возможном риске ядерном конфликта, Столтенберг настаивал на продолжении поставок военной помощи Киеву до последнего. По его словам, победа России станет для альянса большим риском, передает «Газета.ру». Генсек НАТО также обращался к Евросоюзу с просьбой уговорить экс-президента США Дональда Трампа продолжать поддерживать Украину в случае его победы на выборах, передает RT. Кроме того, он утверждал, что мирное урегулирование украинского конфликта должно гарантировать безопасность Киеву со стороны стран Запада, в частности США. Он неоднократно заявлял, что Украина движется к НАТО, и на саммите в Вильнюсе в 2023 году было принято решение о будущем вступлении Украины в альянс без выполнения Плана действий по членству. Также был создан Совет Украина-НАТО, что повысило уровень интеграции и совместимости украинских вооруженных сил с блоком. Столтенберг долгое время позиционировал себя в качестве сторонника диалога с Москвой, неоднократно заявляя, что с Россией «можно сотрудничать». Однако в 2022 году на летнем саммите в Мадриде Столтенберг назвал Россию «главной угрозой» для блока на следующее десятилетие. Россия, в свою очередь, заявляла о конфронтационном подходе НАТО и оставалась открытой к диалогу на равноправной основе. Кульминацией напряженности стало отсутствие обсуждения гарантии безопасности с Россией в начале 2022 года, несмотря на предложения Москвы о прекращении расширения НАТО и военной активности в Восточной Европе. Он также не раз говорил, что удары вглубь России не станут «красной чертой». По его словам, заявления Путина по этому вопросу не повлекут за собой эскалацию конфликта. Подобное мнение пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «недальновидным» и «непрофессиональным». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также раскритиковала позицию Столтенберга. Он заявила, что говорить такие вещи может только тот, кто не отдает себе отчет в последствиях подобных шагов. Столтенберг также назвал законным вторжение ВСУ в Курскую область. Он заявил, что Украина имеет право на самооборону, которая не заканчивается на ее государственных границах. Беспокойство Столтенберга вызвали предложения Путина о пересмотре ядерной доктрины. По словам генсека, это может служить средством запугивания Украины и НАТО. В сентябре перед уходом с поста генерального секретаря Столтенберг призвал к восстановлению отношений с Россией. Он заявил, что по-прежнему верить в диалог с Россией, связанный с обороной и сдерживанием. В 2022 году Норвегия анонсировала, что после завершения срока в НАТО Столтенберг должен возглавить Центральный банк страны. Однако его полномочия в альянсе были продлены из-за конфликта на Украине. Теперь западные СМИ сообщают, что Столтенберг может стать руководителем Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) после ее следующей встречи в феврале 2025 года. Это будет первый случай, когда эту должность займет гражданин другой нации. Он заменит Кристофа Гойсгена, который возглавлял конференцию с 2022 года. Совет MSC уже рассматривает кандидатуру Столтенберга, и президент конференции Вольфганг Ишингер назвал его «несравненно лучшим выбором». Опыт Столтенберга в НАТО будет полезен для работы на этой важной платформе, собирающей мировых лидеров для обсуждения вопросов безопасности. Тем не менее, сам Столтенберг пока не подтвердил свои планы и отметил, что у него есть «много вариантов», добавив, что будет жить в Осло.