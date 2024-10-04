«Боялись, что будет взрыв»: в Екатеринбурге задымился автобус с пассажирами внутри. Видео

В Екатеринбурге задымился автобус с пассажирами внутри
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Патп. Тюмень, автобус, общественный транспорт
Пассажиры вышли из задымленного автобуса на остановке «Калинина» (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге задымился автобус №111, который ехал в сторону Среднеуральска. Среди пассажиров началась паника. Люди боялись, что произойдет взрыв. Информация об этом появилась в соцсети.

«Сегодня в 15:00 задымился автобус №111. Ехали из Екатеринбурга. Конечная для всех стала остановка „Калинина“. Всех высадили. Боялись, что будет взрыв. Была паника, все слава Богу благополучно вышли и быстрее направились подальше от автобуса», — передает слова очевидца telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге задымился автобус №111, который ехал в сторону Среднеуральска. Среди пассажиров началась паника. Люди боялись, что произойдет взрыв. Информация об этом появилась в соцсети. «Сегодня в 15:00 задымился автобус №111. Ехали из Екатеринбурга. Конечная для всех стала остановка „Калинина“. Всех высадили. Боялись, что будет взрыв. Была паника, все слава Богу благополучно вышли и быстрее направились подальше от автобуса», — передает слова очевидца telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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