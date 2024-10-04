В Екатеринбурге задымился автобус №111, который ехал в сторону Среднеуральска. Среди пассажиров началась паника. Люди боялись, что произойдет взрыв. Информация об этом появилась в соцсети.
«Сегодня в 15:00 задымился автобус №111. Ехали из Екатеринбурга. Конечная для всех стала остановка „Калинина“. Всех высадили. Боялись, что будет взрыв. Была паника, все слава Богу благополучно вышли и быстрее направились подальше от автобуса», — передает слова очевидца telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!