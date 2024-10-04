04 октября 2024

Жители челябинского района боятся зимой замерзнуть в своих квартирах

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом по ул Половинская 8а Курган, подъезд, холодно
Из-за проблем с теплом жители челябинского поселка рискуют замерзнуть Фото:

Жители села Светлое Чесменского района написали открытое письмо губернатору Челябинской области Алексею Текслеру (имеется в распоряжении редакции URA.RU). В письме жители сообщают, что боятся не пережить зимы из-за проблем с теплоснабжением.

«В нашем поселении сложилась критическая ситуация, связанная с теплоснабжением. Сегодня абсолютно все дома в селе без отопления. Местная теплоснабжающая организация не может затопиться из-за очередных авариях на сетях, пытается залатать дыры на трубах, которые тут же рассыпаются. У жителей началось беспокойство по грядущему отопительному сезону, который мы не переживем», — говорится в документе.

В письме сообщается, что в предыдущие три отопительных сезона многоквартирные дома в селе происходили постоянно, люди оставались без отопления по несколько дней, однако эти факты замалчивались. Также в письме рассказывается о том, что областные власти выделили 50 миллионов рублей на капремонт сетей отопления в селе. Однако по какой-то причине районные власти расторгли контракт с подрядчиком. Под письмом поставили подписи более 50 местных жителей.

Глава района Татьяна Жморщук на звонок корреспондента URA.RU не ответила. Главу сельского поселения Евгения Петуха на рабочем месте также застать не удалось.

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Жители села Светлое Чесменского района написали открытое письмо губернатору Челябинской области Алексею Текслеру (имеется в распоряжении редакции URA.RU). В письме жители сообщают, что боятся не пережить зимы из-за проблем с теплоснабжением. «В нашем поселении сложилась критическая ситуация, связанная с теплоснабжением. Сегодня абсолютно все дома в селе без отопления. Местная теплоснабжающая организация не может затопиться из-за очередных авариях на сетях, пытается залатать дыры на трубах, которые тут же рассыпаются. У жителей началось беспокойство по грядущему отопительному сезону, который мы не переживем», — говорится в документе. В письме сообщается, что в предыдущие три отопительных сезона многоквартирные дома в селе происходили постоянно, люди оставались без отопления по несколько дней, однако эти факты замалчивались. Также в письме рассказывается о том, что областные власти выделили 50 миллионов рублей на капремонт сетей отопления в селе. Однако по какой-то причине районные власти расторгли контракт с подрядчиком. Под письмом поставили подписи более 50 местных жителей. Глава района Татьяна Жморщук на звонок корреспондента URA.RU не ответила. Главу сельского поселения Евгения Петуха на рабочем месте также застать не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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