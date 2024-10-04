04 октября 2024

Суд признал погибшим пропавшего год назад в зоне СВО бойца «Шторма Z»

© Служба новостей «URA.RU»
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О решении суда рассказала мать погибшего
О решении суда рассказала мать погибшего Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Хамзет Гогов, боец штурмового отряда «Шторм Z», пропавший год назад в зоне СВО, официально признан погибшим. Об этом сообщила его мать Аминат Гогова со ссылкой на решение суда в интервью редакции 161.RU.

«Потом мне позвонили и сказали, что суд признал моего сына погибшим», — рассказала Гогова. Она подчеркнула, что это решение было основано на всех имеющихся документах и внутреннем расследовании.

Издание отмечает, что судебное решение о признании Хамзета Гогова погибшим последовало после заседания в Черкесском городском суде. Прокуратура поддержала решение о признании штурмовика погибшим, а представители военной части и Минобороны РФ не выразили возражений. Ожидается, что обжалования не последует. 161.RU отмечает, что Гогов отправился на СВО из колонии и присоединился к отряду «Черная мамба» подразделения «Шторм Z».

Корреспондент URA.RU отправил информационные запросы в Минобороны РФ, а также в Черкесский городской суд. Ответ ожидается

Ранее стало известно о гибели стрелка-штурмовика Евгения Мещерягина в зоне СВО. Выполняя обязанности военной службы он героически погиб в 29 лет, сообщила Маминская сельская администрация. 

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Хамзет Гогов, боец штурмового отряда «Шторм Z», пропавший год назад в зоне СВО, официально признан погибшим. Об этом сообщила его мать Аминат Гогова со ссылкой на решение суда в интервью редакции 161.RU. «Потом мне позвонили и сказали, что суд признал моего сына погибшим», — рассказала Гогова. Она подчеркнула, что это решение было основано на всех имеющихся документах и внутреннем расследовании. Издание отмечает, что судебное решение о признании Хамзета Гогова погибшим последовало после заседания в Черкесском городском суде. Прокуратура поддержала решение о признании штурмовика погибшим, а представители военной части и Минобороны РФ не выразили возражений. Ожидается, что обжалования не последует. 161.RU отмечает, что Гогов отправился на СВО из колонии и присоединился к отряду «Черная мамба» подразделения «Шторм Z». Корреспондент URA.RU отправил информационные запросы в Минобороны РФ, а также в Черкесский городской суд. Ответ ожидается Ранее стало известно о гибели стрелка-штурмовика Евгения Мещерягина в зоне СВО. Выполняя обязанности военной службы он героически погиб в 29 лет, сообщила Маминская сельская администрация. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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