Суд признал погибшим пропавшего год назад в зоне СВО бойца «Шторма Z»

Хамзет Гогов, боец штурмового отряда «Шторм Z», пропавший год назад в зоне СВО, официально признан погибшим. Об этом сообщила его мать Аминат Гогова со ссылкой на решение суда в интервью редакции 161.RU.
«Потом мне позвонили и сказали, что суд признал моего сына погибшим», — рассказала Гогова. Она подчеркнула, что это решение было основано на всех имеющихся документах и внутреннем расследовании.
Издание отмечает, что судебное решение о признании Хамзета Гогова погибшим последовало после заседания в Черкесском городском суде. Прокуратура поддержала решение о признании штурмовика погибшим, а представители военной части и Минобороны РФ не выразили возражений. Ожидается, что обжалования не последует. 161.RU отмечает, что Гогов отправился на СВО из колонии и присоединился к отряду «Черная мамба» подразделения «Шторм Z».
Корреспондент URA.RU отправил информационные запросы в Минобороны РФ, а также в Черкесский городской суд. Ответ ожидается
Ранее стало известно о гибели стрелка-штурмовика Евгения Мещерягина в зоне СВО. Выполняя обязанности военной службы он героически погиб в 29 лет, сообщила Маминская сельская администрация.
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