Прощание с Евгением Мещерягиным состоится 8 октября (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В селе Маминское (Каменский район, Свердловская область) простятся с 29-летним стрелком-штурмовиком Евгением Мещерягиным, который погиб на спецоперации, совершив подвиг. Об этом сообщили в сельской администрации.
«Выполняя обязанности военной службы Евгений Мещерягин героически погиб. Ему было 29 лет», — сказано в сообществе «Маминская сельская администрация» в соцсети «ВКонтакте».
На спецоперации мужчина находился с июня 2023 года. За боевые заслуги и выполнение воинского долга он награжден Орденом мужества посмертно. Прощание с погибшим состоится 8 октября, сказано в тексте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!