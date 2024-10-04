04 октября 2024

Свердловский стрелок-штурмовик погиб на СВО, совершив подвиг. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
2024 Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь, трость, гвоздики, 9 мая, цветы, инвалидность, пенсионеры, ветераны, ветераны сво, льготы
Прощание с Евгением Мещерягиным состоится 8 октября (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Маминское (Каменский район, Свердловская область) простятся с 29-летним стрелком-штурмовиком Евгением Мещерягиным, который погиб на спецоперации, совершив подвиг. Об этом сообщили в сельской администрации.

«Выполняя обязанности военной службы Евгений Мещерягин героически погиб. Ему было 29 лет», — сказано в сообществе «Маминская сельская администрация» в соцсети «ВКонтакте».

На спецоперации мужчина находился с июня 2023 года. За боевые заслуги и выполнение воинского долга он награжден Орденом мужества посмертно. Прощание с погибшим состоится 8 октября, сказано в тексте.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Маминское (Каменский район, Свердловская область) простятся с 29-летним стрелком-штурмовиком Евгением Мещерягиным, который погиб на спецоперации, совершив подвиг. Об этом сообщили в сельской администрации. «Выполняя обязанности военной службы Евгений Мещерягин героически погиб. Ему было 29 лет», — сказано в сообществе «Маминская сельская администрация» в соцсети «ВКонтакте». На спецоперации мужчина находился с июня 2023 года. За боевые заслуги и выполнение воинского долга он награжден Орденом мужества посмертно. Прощание с погибшим состоится 8 октября, сказано в тексте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...