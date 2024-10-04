Минобороны Румынии пожаловалось на обломки якобы российского дрона на границе

В Румынии у дельты Дуная около границы с Украиной нашли обломки БПЛА. В румынском минобороны заявили, что части беспилотника могут быть «российского происхождения».
«Группа специалистов... в этот день исследовала указанный периметр. Оттуда изъяли фрагменты дрона российского происхождения для проведения экспертизы в соответствии с юридическими процедурами», — заявили в военном ведомстве Румынии, слова приводит Romania TV. По информации министерства, обломки нашли за пределами населённых пунктов, инфраструктурные объекты не пострадали.
Минобороны России заявляло, что удары ВС страны наносят исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, а также по связанной с таковыми инфраструктуре. Слова о нарушении БПЛА воздушного пространства Румынии и про обнаружение обломков дронов ведомство официально не подтверждало.
URA.RU направило запрос в Минобороны России с просьбой прокомментировать вышеприведенную информацию. Ответ ожидается.
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