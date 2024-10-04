Как избавить организм от шлаков и токсинов

Человеческий организм обладает естественными механизмами для выведения ненужных шлаков и токсинов. В соцсетях распространяются модные методы о том, как можно очистить организм с помощью диет и специальных способов. Врачи скептично относятся к современным трендам, подчеркивая, что подобные методики могут не только не вывести ненужные вещества, но и навредить здоровью.
«Никаких специализированных диет и способов очистки человеческому организму не требуется, так как природой предусмотрена система выведения ненужных продуктов переработки. А различные „чистки“ имеют сомнительную эффективность и даже могут привести к травмам и проблемам со здоровьем», — считает доктор медицинских наук Алексей Березников, слова которого приводят «Известия».
Ненужные вещества выводятся естественным путем. Здоровый человек, употребляющий традиционную чистую пищу, не сталкивается с проблемами при выведении шлаков из организма. Поэтому стоит уделить должное внимание своему рациону.
Березников советует употреблять клетчатку в большом количестве, поскольку она способствует выводу ненужных веществ из организма. Он призывает уделить внимание таким продуктам, как квашеная капуста, огурцы, яблоки, стоит включить в свой рацион салат из свеклы, в том числе винегрет, хлебцы с отрубями и другие продукты, в составе которых содержатся пробиотики.
Ранее эндокринолог Дарья Хайкина предупредила о продуктах, мешающих похудеть. По ее словам, полки в магазинах, находящиеся в разделе «правильное питание» содержат сахар и консерванты, которые мешают процессу избавления от лишнего веса.
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