В ХМАО пожарные спасли человека из горящего дома

В Урае (ХМАО) пожарные спасли из горящего дома человека. Возгорание случилось в третьем микрорайоне города, сообщили в МЧС России по ХМАО.
«В 03:46 поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Возгорание было локализовано 04:00, открытое горение ликвидировано в 04:03. Спасен 1 человек», — рассказали в МЧС России по ХМАО.
Для тушения пожара задействовали 14 человек и пять единиц техники. Причины произошедшего устанавливаются органами дознания МЧС.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте загорелся многоквартирный жилой дом. По информации от пресс-службы МЧС по ХМАО, причиной стало возгорание обшивки дома.
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