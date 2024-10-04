04 октября 2024

В ХМАО пожарные спасли человека из горящего дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание случилось в третьем микрорайоне Урая
Возгорание случилось в третьем микрорайоне Урая Фото:

В Урае (ХМАО) пожарные спасли из горящего дома человека. Возгорание случилось в третьем микрорайоне города, сообщили в МЧС России по ХМАО.

«В 03:46 поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Возгорание было локализовано 04:00, открытое горение ликвидировано в 04:03. Спасен 1 человек», — рассказали в МЧС России по ХМАО.

Для тушения пожара задействовали 14 человек и пять единиц техники. Причины произошедшего устанавливаются органами дознания МЧС.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте загорелся многоквартирный жилой дом. По информации от пресс-службы МЧС по ХМАО, причиной стало возгорание обшивки дома.

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В Урае (ХМАО) пожарные спасли из горящего дома человека. Возгорание случилось в третьем микрорайоне города, сообщили в МЧС России по ХМАО. «В 03:46 поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Возгорание было локализовано 04:00, открытое горение ликвидировано в 04:03. Спасен 1 человек», — рассказали в МЧС России по ХМАО. Для тушения пожара задействовали 14 человек и пять единиц техники. Причины произошедшего устанавливаются органами дознания МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте загорелся многоквартирный жилой дом. По информации от пресс-службы МЧС по ХМАО, причиной стало возгорание обшивки дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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