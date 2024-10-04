В Челябинске сдают квартиру за десять тысяч рублей в сутки, в которую запрещено водить гостей. При этом подобные квартиры в городе сдаются в несколько раз дешевле. Предложение об аренде недвижимости без посетителей появилось на сайте объявлений.
« Сдается однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров в элитном микpopайоне Ж.K.„Алeкcандpoвский “ за 10 тысяч рублей в сутки. При заселении не допускается нахождение в квартире посторонних людей. Нельзя проводить вечеринки и мероприятия», — говорится в объявлении на сервисе «Авито».
Также владелец квартиры запрещает размещать с собой домашних животных. Залог при заселении составляет две тысячи рублей.
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