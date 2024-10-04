04 октября 2024

В Челябинске сдают квартиру дорогую квартиру, в которую запрещено водить гостей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ключ. Челябинск, дверь, замок, комната, ключ, недвижимость, жилье, ключи, квартира, ипотека
В сдаваемой квартире в Челябинске нельзя приводить гостей Фото:

В Челябинске сдают квартиру за десять тысяч рублей в сутки, в которую запрещено водить гостей. При этом подобные квартиры в городе сдаются в несколько раз дешевле. Предложение об аренде недвижимости без посетителей появилось на сайте объявлений.

« Сдается однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров в элитном микpopайоне Ж.K.„Алeкcандpoвский “ за 10 тысяч рублей в сутки. При заселении не допускается нахождение в квартире посторонних людей. Нельзя проводить вечеринки и мероприятия», — говорится в объявлении на сервисе «Авито».

Также владелец квартиры запрещает размещать с собой домашних животных. Залог при заселении составляет две тысячи рублей.

Квaртиpa расположена в 15 минутаx от центpа горoдa
Квaртиpa расположена в 15 минутаx от центpа горoдa

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В Челябинске сдают квартиру за десять тысяч рублей в сутки, в которую запрещено водить гостей. При этом подобные квартиры в городе сдаются в несколько раз дешевле. Предложение об аренде недвижимости без посетителей появилось на сайте объявлений. « Сдается однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров в элитном микpopайоне Ж.K.„Алeкcандpoвский “ за 10 тысяч рублей в сутки. При заселении не допускается нахождение в квартире посторонних людей. Нельзя проводить вечеринки и мероприятия», — говорится в объявлении на сервисе «Авито». Также владелец квартиры запрещает размещать с собой домашних животных. Залог при заселении составляет две тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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