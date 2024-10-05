Комик Поперечный* получил более 60 тысяч долларов из-за рубежа

Проживающий за границей комик Данила Поперечный признан иноагентом в том числе за получение более 60 тысяч долларов от организаций из США и Ирландии. Об этом сообщает Замоскворецкий суд Москвы.
«Согласно сведениям из Росфинмониторинга, поступившим в Минюст России, истец получил денежные средства от иностранных организаций: „Fullscreen“, США, в размере 6 тысяч 400 долларов», — передают РИА Новости слова представителя Минюста из зала суда. Он добавил, что блогер получил от ирландской организации «Google Ireland Limited» 55 тысяч 800 долларов.
По решению суда, Поперечному отказано в иске об исключении его из реестра иноагентов. Однако комик не занимается политической деятельностью и считает внесение в соответствующий реестр незаконным, отметил его представитель на заседании.
Минюст внес Поперечного в реестр иноагентов 14 июля 2024 года. По данным ведомства, комик выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о действиях властей РФ.
* Данила Поперечный признан иноагентом в России
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