ХК «Автомобилист» проиграл третий матч подряд

05 октября 2024 в 19:14 Размер текста - 17 +

ХК «Автомобилист» не может забить во второй игре подряд (архивное фото) Фото: Александр Стародумов © URA.RU Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Сибири» из Новосибирска. Для уральского клуба это третье поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Матч прошел в Екатеринбурге в КРК «Уралец» при полных трибунах. Счет составил 0:4 (0:2; 0:0; 0:2), сообщает сайт khl.ru. В первом периоде «Сибирь» переиграла соперников, забросив две шайбы. Открыл счет кистевым броском с отскоком шайбы от каркаса ворот защитник Тревор Мерфи. Во второй половине периода отличился форвард Валентин Пьянов. Под конец меньшинства соперника он в касание пустил шайбу внутрь ворот «Автомобилиста». Во втором периоде команды не забили голов. Третий период вновь остался за «Сибирью». Они довели игру до разгромного счета 0:4. Нападающий Никита Коротков вышел один на один и пробил вратаря оппонента. Последнюю шайбу в матче забросил форвард Алексей Яковлев, который пустил ее в нижний угол ворот. На воротах у уральцев стоял Владимир Галкин. После 13-го тура ХК «Автомобилист» опустился на третью строчку в регулярном чемпионате, но пока находится на первом месте в Восточной конференции КХЛ с 16 очками. Столько же очков и матч в запасе имеют казанский «Ак Барс» и челябинский «Трактор». В прошлых двух турах домашней серии «Автомобилист» проиграл дважды. Сначала разгромно уступил «Ак Барсу» из Казани — 2:6, а после потерпел поражение в овертайме от лидера КХЛ — ярославского «Локомотива» со счетом 0:1. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Сибири» из Новосибирска. Для уральского клуба это третье поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Матч прошел в Екатеринбурге в КРК «Уралец» при полных трибунах. Счет составил 0:4 (0:2; 0:0; 0:2), сообщает сайт khl.ru. В первом периоде «Сибирь» переиграла соперников, забросив две шайбы. Открыл счет кистевым броском с отскоком шайбы от каркаса ворот защитник Тревор Мерфи. Во второй половине периода отличился форвард Валентин Пьянов. Под конец меньшинства соперника он в касание пустил шайбу внутрь ворот «Автомобилиста». Во втором периоде команды не забили голов. Третий период вновь остался за «Сибирью». Они довели игру до разгромного счета 0:4. Нападающий Никита Коротков вышел один на один и пробил вратаря оппонента. Последнюю шайбу в матче забросил форвард Алексей Яковлев, который пустил ее в нижний угол ворот. На воротах у уральцев стоял Владимир Галкин. После 13-го тура ХК «Автомобилист» опустился на третью строчку в регулярном чемпионате, но пока находится на первом месте в Восточной конференции КХЛ с 16 очками. Столько же очков и матч в запасе имеют казанский «Ак Барс» и челябинский «Трактор». В прошлых двух турах домашней серии «Автомобилист» проиграл дважды. Сначала разгромно уступил «Ак Барсу» из Казани — 2:6, а после потерпел поражение в овертайме от лидера КХЛ — ярославского «Локомотива» со счетом 0:1.