04 октября 2024

Курганский губернатор рассказал, кто формирует будущее России

Курганский губернатор Шумков: учителя формируют будущее страны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков поблагодарил учителей за их труд Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что учителя готовят из детей настоящих граждан и формируют будущее России. Об этом глава региона сказал в своем поздравлении с Днем учителя.

«Вы первые взрослые люди на пути наших детей, кто готовит из них настоящих граждан. Я много раз говорил, что для нас на сегодня, да и на века вперед, это самое важное. Скажу вам большое спасибо за ваш труд, за ваш огромный вклад. Вы формируете будущее страны», — заявил Шумков в поздравлении, опубликованном в telegram-канале правительства Курганской области.

Сообщалось, что курганские преподаватели были признаны лучшими педагогами в области музыкального искусства России. Анастасия Владимирова и Наталья Самойленко стали единственными представителями УрФО и вошли в число двадцати лучших музыкальных педагогов страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свежие новости каждый день в твоем телефоне — подпишитесь на telegram-канал «Курганистан» и читайте первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что учителя готовят из детей настоящих граждан и формируют будущее России. Об этом глава региона сказал в своем поздравлении с Днем учителя. «Вы первые взрослые люди на пути наших детей, кто готовит из них настоящих граждан. Я много раз говорил, что для нас на сегодня, да и на века вперед, это самое важное. Скажу вам большое спасибо за ваш труд, за ваш огромный вклад. Вы формируете будущее страны», — заявил Шумков в поздравлении, опубликованном в telegram-канале правительства Курганской области. Сообщалось, что курганские преподаватели были признаны лучшими педагогами в области музыкального искусства России. Анастасия Владимирова и Наталья Самойленко стали единственными представителями УрФО и вошли в число двадцати лучших музыкальных педагогов страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...