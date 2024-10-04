Курганский губернатор рассказал, кто формирует будущее России

Курганский губернатор Шумков: учителя формируют будущее страны

05 октября 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков поблагодарил учителей за их труд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что учителя готовят из детей настоящих граждан и формируют будущее России. Об этом глава региона сказал в своем поздравлении с Днем учителя. «Вы первые взрослые люди на пути наших детей, кто готовит из них настоящих граждан. Я много раз говорил, что для нас на сегодня, да и на века вперед, это самое важное. Скажу вам большое спасибо за ваш труд, за ваш огромный вклад. Вы формируете будущее страны», — заявил Шумков в поздравлении, опубликованном в telegram-канале правительства Курганской области. Сообщалось, что курганские преподаватели были признаны лучшими педагогами в области музыкального искусства России. Анастасия Владимирова и Наталья Самойленко стали единственными представителями УрФО и вошли в число двадцати лучших музыкальных педагогов страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что учителя готовят из детей настоящих граждан и формируют будущее России. Об этом глава региона сказал в своем поздравлении с Днем учителя. «Вы первые взрослые люди на пути наших детей, кто готовит из них настоящих граждан. Я много раз говорил, что для нас на сегодня, да и на века вперед, это самое важное. Скажу вам большое спасибо за ваш труд, за ваш огромный вклад. Вы формируете будущее страны», — заявил Шумков в поздравлении, опубликованном в telegram-канале правительства Курганской области. Сообщалось, что курганские преподаватели были признаны лучшими педагогами в области музыкального искусства России. Анастасия Владимирова и Наталья Самойленко стали единственными представителями УрФО и вошли в число двадцати лучших музыкальных педагогов страны.