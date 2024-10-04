Два человека — мужчина и женщина — пострадали во время пожара в Магнитогорске (Челябинская область). Причиной возгорания, по предварительной версии, стало нарушение правил устройства печи в бане, сообщили 5 октября в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«На пожаре пострадали два человека — мужчина и женщина, они госпитализированы. Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил устройства печного оборудования в бане», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Пожар произошел в Магнитогорске по улице Боткина. К моменту приезда пожарных дом и надворные постройки были охвачены огнем. В МЧС напомнили о необходимости регулярно проводи ревизию печи, дымохода.
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