04 октября 2024

Два человека пострадали при пожаре в бане в Магнитогорске. Видео

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К моменту приезда пожарных дом и надворные постройки были охвачены огнем (архивное фото) Фото:

Два человека — мужчина и женщина — пострадали во время пожара в Магнитогорске (Челябинская область). Причиной возгорания, по предварительной версии, стало нарушение правил устройства печи в бане, сообщили 5 октября в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«На пожаре пострадали два человека — мужчина и женщина, они госпитализированы. Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил устройства печного оборудования в бане», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Пожар произошел в Магнитогорске по улице Боткина. К моменту приезда пожарных дом и надворные постройки были охвачены огнем. В МЧС напомнили о необходимости регулярно проводи ревизию печи, дымохода.

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Два человека — мужчина и женщина — пострадали во время пожара в Магнитогорске (Челябинская область). Причиной возгорания, по предварительной версии, стало нарушение правил устройства печи в бане, сообщили 5 октября в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «На пожаре пострадали два человека — мужчина и женщина, они госпитализированы. Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил устройства печного оборудования в бане», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Пожар произошел в Магнитогорске по улице Боткина. К моменту приезда пожарных дом и надворные постройки были охвачены огнем. В МЧС напомнили о необходимости регулярно проводи ревизию печи, дымохода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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