Курганские перевозчики повысят цены на два маршрута

Стоимость проезда увеличится с 7 октября
В Курганской области с 7 октября будет повышена стоимость проезда по пригородным маршрутам. Об этом сообщают в соцсетях.
«Стоимость проезда будет повышена по маршрутам: 257 „Курган — Новая Сидоровка“ (перевозчики Светлана Цевелева и Андрей Тупикин), 260 „Курган — Галишово“ (перевозчик Андрей Тупикин). Изменения вступят в силу с 7 октября», — сообщили в telegram-канале «Курганский транспорт».
Сообщалось, что курганцы стали реже ездить на автобусах. Рынок пассажирских перевозок сокращается, несмотря на увеличение тарифов и коэффициента занятости кресел.
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