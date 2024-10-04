04 октября 2024

Курганские перевозчики повысят цены на два маршрута

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Патп. Тюмень, автобус, общественный транспорт, сиденья
Стоимость проезда увеличится с 7 октября Фото:

В Курганской области с 7 октября будет повышена стоимость проезда по пригородным маршрутам. Об этом сообщают в соцсетях.

«Стоимость проезда будет повышена по маршрутам: 257 „Курган — Новая Сидоровка“ (перевозчики Светлана Цевелева и Андрей Тупикин), 260 „Курган — Галишово“ (перевозчик Андрей Тупикин). Изменения вступят в силу с 7 октября», — сообщили в telegram-канале «Курганский транспорт».

Сообщалось, что курганцы стали реже ездить на автобусах. Рынок пассажирских перевозок сокращается, несмотря на увеличение тарифов и коэффициента занятости кресел.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свежие новости каждый день в твоем телефоне — подпишитесь на telegram-канал «Курганистан» и читайте первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области с 7 октября будет повышена стоимость проезда по пригородным маршрутам. Об этом сообщают в соцсетях. «Стоимость проезда будет повышена по маршрутам: 257 „Курган — Новая Сидоровка“ (перевозчики Светлана Цевелева и Андрей Тупикин), 260 „Курган — Галишово“ (перевозчик Андрей Тупикин). Изменения вступят в силу с 7 октября», — сообщили в telegram-канале «Курганский транспорт». Сообщалось, что курганцы стали реже ездить на автобусах. Рынок пассажирских перевозок сокращается, несмотря на увеличение тарифов и коэффициента занятости кресел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...