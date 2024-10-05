В Алтайском крае прорвало дамбу

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Киолим и дамба. Карабашский ГО , вода, дамба, прорыв дамбы, размытая дамба, киалимское водохранилище
В Алтайском крае прорвало дамбу, заявил Александр Шушунов Фото:

В Алтайском крае (Шелаболихинский район) прорвало дамбу, сдерживающую воду Зеркальных озер. Об этом заявил глава региона Александр Шушунов.

«Сегодня в Шелаболихе произошла неприятная ситуация. Дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озерах, несмотря на все усилия по их укреплению, сегодня не сдержали большой объем воды, накопившейся этим дождливым летом», — написал Шушунов в своем telegram-канале.

На месте работают сотрудники профильных служб, отметил он. Происшествие также находится на контроле правительства края. Жителей региона призвали держаться как можно дальше от размытой дороги, вблизи дамбы, а также избегать неподтвержденных слухов.

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В Алтайском крае (Шелаболихинский район) прорвало дамбу, сдерживающую воду Зеркальных озер. Об этом заявил глава региона Александр Шушунов. «Сегодня в Шелаболихе произошла неприятная ситуация. Дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озерах, несмотря на все усилия по их укреплению, сегодня не сдержали большой объем воды, накопившейся этим дождливым летом», — написал Шушунов в своем telegram-канале. На месте работают сотрудники профильных служб, отметил он. Происшествие также находится на контроле правительства края. Жителей региона призвали держаться как можно дальше от размытой дороги, вблизи дамбы, а также избегать неподтвержденных слухов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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