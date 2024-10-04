В аэропорту Екатеринбурга на полдня задержали рейсы авиакомпании Red Wings до Нижнего Новгорода и Казани. Это следует из данных онлайн-табло Кольцово.
Рейсы WZ-2029 и WZ-1069 модели самолетов RRJ-95LR должны были вылететь из Екатеринбурга 5 октября в 09:15 и 9:50, соответственно. Долететь до пункта назначения судна должны были 9:20 и 9:30 по московскому времени. Однако оба рейса задержаны. Сейчас их вылет стоит на 14:45 и 14:55 по местному времени.
Причина задержки рейсов неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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