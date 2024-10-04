04 октября 2024

В аэропорту Кольцово на полдня опаздывают рейсы Red Wings. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, авиакомпания red wings
Рейсы до Нижнего Новгорода и Казани задерживаются на несколько часов (архивное фото) Фото:

В аэропорту Екатеринбурга на полдня задержали рейсы авиакомпании Red Wings до Нижнего Новгорода и Казани. Это следует из данных онлайн-табло Кольцово.

Рейсы WZ-2029 и WZ-1069 модели самолетов RRJ-95LR должны были вылететь из Екатеринбурга 5 октября в 09:15 и 9:50, соответственно. Долететь до пункта назначения судна должны были 9:20 и 9:30 по московскому времени. Однако оба рейса задержаны. Сейчас их вылет стоит на 14:45 и 14:55 по местному времени.

Причина задержки рейсов неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Екатеринбурга на полдня задержали рейсы авиакомпании Red Wings до Нижнего Новгорода и Казани. Это следует из данных онлайн-табло Кольцово. Рейсы WZ-2029 и WZ-1069 модели самолетов RRJ-95LR должны были вылететь из Екатеринбурга 5 октября в 09:15 и 9:50, соответственно. Долететь до пункта назначения судна должны были 9:20 и 9:30 по московскому времени. Однако оба рейса задержаны. Сейчас их вылет стоит на 14:45 и 14:55 по местному времени. Причина задержки рейсов неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...