Общество Транспорт В аэропорту Кольцово на полдня опаздывают рейсы Red Wings. Скрин 05 октября 2024 в 12:05 Размер текста - 17 + Рейсы до Нижнего Новгорода и Казани задерживаются на несколько часов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Екатеринбурга на полдня задержали рейсы авиакомпании Red Wings до Нижнего Новгорода и Казани. Это следует из данных онлайн-табло Кольцово. Рейсы WZ-2029 и WZ-1069 модели самолетов RRJ-95LR должны были вылететь из Екатеринбурга 5 октября в 09:15 и 9:50, соответственно. Долететь до пункта назначения судна должны были 9:20 и 9:30 по московскому времени. Однако оба рейса задержаны. Сейчас их вылет стоит на 14:45 и 14:55 по местному времени. Причина задержки рейсов неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось. онлайн-табло аэропорта Кольцово Фото: онлайн-табло аэропорта Кольцово Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В аэропорту Екатеринбурга на полдня задержали рейсы авиакомпании Red Wings до Нижнего Новгорода и Казани. Это следует из данных онлайн-табло Кольцово. Рейсы WZ-2029 и WZ-1069 модели самолетов RRJ-95LR должны были вылететь из Екатеринбурга 5 октября в 09:15 и 9:50, соответственно. Долететь до пункта назначения судна должны были 9:20 и 9:30 по московскому времени. Однако оба рейса задержаны. Сейчас их вылет стоит на 14:45 и 14:55 по местному времени. Причина задержки рейсов неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям