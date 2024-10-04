04 октября 2024

Полиция завела дело на курганца, сбившего ребенка на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, полиция, конвой, мвд россии
Полиция завела дело после ДТП Фото:

Курганская полиция возбудила уголовное дело на водителя, который сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе на улице Коли Мяготина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. ДТП произошло 3 октября 2024 года.

«По факту ДТП в отделе полиции №3 УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека“. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на два года», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Водитель привлечен к административной ответственности, автомобиль изъят и помещен на стоянку. Уточняется, что водитель Nissan X-Trail, нарушая правила дорожного движения, повернул на улицу Коли Мяготина и наехал на 10-летнего ребенка, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетнего госпитализировали.

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Курганская полиция возбудила уголовное дело на водителя, который сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе на улице Коли Мяготина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. ДТП произошло 3 октября 2024 года. «По факту ДТП в отделе полиции №3 УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека“. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на два года», — сообщили в telegram-канале ведомства. Водитель привлечен к административной ответственности, автомобиль изъят и помещен на стоянку. Уточняется, что водитель Nissan X-Trail, нарушая правила дорожного движения, повернул на улицу Коли Мяготина и наехал на 10-летнего ребенка, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетнего госпитализировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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