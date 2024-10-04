Полиция завела дело на курганца, сбившего ребенка на пешеходном переходе

Курганская полиция возбудила уголовное дело на водителя, который сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе на улице Коли Мяготина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. ДТП произошло 3 октября 2024 года.
«По факту ДТП в отделе полиции №3 УМВД России по Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека“. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на два года», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Водитель привлечен к административной ответственности, автомобиль изъят и помещен на стоянку. Уточняется, что водитель Nissan X-Trail, нарушая правила дорожного движения, повернул на улицу Коли Мяготина и наехал на 10-летнего ребенка, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетнего госпитализировали.
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