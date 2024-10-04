04 октября 2024

В ХМАО автомобиль слетел в кювет, есть погибшие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель не справился с управлением авто
Водитель не справился с управлением авто Фото:

В Нефтеюганском районе ХМАО вечером 4 октября на 38-м километре автодороги в сторону Сургута легковушка слетела в кювет и перевернулась. По сообщению районной Госавтоинспекции, водитель автомобиля погиб на месте ДТП.

«4 октября 2024 года около 23:00 на 38-м километре автодороги „Подъезд к г. Сургуту“ в Нефтеюганском районе, водитель, управляя автомобилем Lada Largus, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что водитель 2000 года рождения скончался до приезда медиков. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Водитель скончался от полученных травм до приезда медиков
Водитель скончался от полученных травм до приезда медиков
Фото:

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В Нефтеюганском районе ХМАО вечером 4 октября на 38-м километре автодороги в сторону Сургута легковушка слетела в кювет и перевернулась. По сообщению районной Госавтоинспекции, водитель автомобиля погиб на месте ДТП. «4 октября 2024 года около 23:00 на 38-м километре автодороги „Подъезд к г. Сургуту“ в Нефтеюганском районе, водитель, управляя автомобилем Lada Largus, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что водитель 2000 года рождения скончался до приезда медиков. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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