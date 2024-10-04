В Нефтеюганском районе ХМАО вечером 4 октября на 38-м километре автодороги в сторону Сургута легковушка слетела в кювет и перевернулась. По сообщению районной Госавтоинспекции, водитель автомобиля погиб на месте ДТП.
«4 октября 2024 года около 23:00 на 38-м километре автодороги „Подъезд к г. Сургуту“ в Нефтеюганском районе, водитель, управляя автомобилем Lada Largus, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что водитель 2000 года рождения скончался до приезда медиков. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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