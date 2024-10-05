Группировка «Запад» ликвидировала более 400 бойцов ВСУ

Группировка «Запад» заняла самые выгодные рубежи и позицииФото: Министерство обороны Великобритании
Российские военные нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад. Кроме того, им удалось отразить две контратаки. ВСУ потеряли свыше 400 бойцов в зоне работы группировки «Запад». Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Нанесли поражение живой силе и техник танковых и механизированных бригад ВСУ в районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении военного ведомства. Там же отметили, что российские военные заняли самые выгодные позиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Российские военные нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад. Кроме того, им удалось отразить две контратаки. ВСУ потеряли свыше 400 бойцов в зоне работы группировки «Запад». Об этом сообщает Минобороны РФ. «Нанесли поражение живой силе и техник танковых и механизированных бригад ВСУ в районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении военного ведомства. Там же отметили, что российские военные заняли самые выгодные позиции.