Группировка «Запад» ликвидировала более 400 бойцов ВСУ

Минобороны: группировка «Запад» ликвидировала более 400 бойцов ВСУ
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, гранатомет, всу, наемник, джавелин, stock
Группировка «Запад» заняла самые выгодные рубежи и позиции Фото:

Российские военные нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад. Кроме того, им удалось отразить две контратаки. ВСУ потеряли свыше 400 бойцов в зоне работы группировки «Запад». Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Нанесли поражение живой силе и техник танковых и механизированных бригад ВСУ в районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении военного ведомства. Там же отметили, что российские военные заняли самые выгодные позиции.

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Российские военные нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад. Кроме того, им удалось отразить две контратаки. ВСУ потеряли свыше 400 бойцов в зоне работы группировки «Запад». Об этом сообщает Минобороны РФ. «Нанесли поражение живой силе и техник танковых и механизированных бригад ВСУ в районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении военного ведомства. Там же отметили, что российские военные заняли самые выгодные позиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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