В ХМАО с концертом выступят звезды гангста-рэпа

Рэп-дуэт из Азербайджана «Каспийский груз» выступит с концертом в Сургуте. Информация о выступлении размещена на сайте сервиса по продаже билетов.
«Юбилейный концерт в честь десятилетия группы „Каспийский груз“. Шоу будет состоять из лучших песен группы за все время», — следует из афиши.
Также в Сургуте даст концерт легендарная рок-группа «Красная плесень», знаменитая матерными песнями. Организаторы установили для концерта возрастное ограничение 18+. Кроме того, с гастролями в город приедут «Ария» и «Танцы минус». А в Нижневартовске выступят известные шансонье Ирина Круг и Любовь Успенская.
Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте в Сургуте оскандалившейся группы «Три дня дождя». Ее солист Глеб Викторов выступал под наркотиками и сорвал концерт в Екатеринбурге летом 2023 года.
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