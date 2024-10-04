04 октября 2024

В ХМАО с концертом выступят звезды гангста-рэпа

В Сургут с гастролями приедет рэп-дуэт «Каспийский груз»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте выступят рэперы дуэта "Каспийский груз"
В Сургуте выступят рэперы дуэта "Каспийский груз" Фото:

Рэп-дуэт из Азербайджана «Каспийский груз» выступит с концертом в Сургуте. Информация о выступлении размещена на сайте сервиса по продаже билетов.

«Юбилейный концерт в честь десятилетия группы „Каспийский груз“. Шоу будет состоять из лучших песен группы за все время», — следует из афиши.

Также в Сургуте даст концерт легендарная рок-группа «Красная плесень», знаменитая матерными песнями. Организаторы установили для концерта возрастное ограничение 18+. Кроме того, с гастролями в город приедут «Ария» и «Танцы минус». А в Нижневартовске выступят известные шансонье Ирина Круг и Любовь Успенская.

Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте в Сургуте оскандалившейся группы «Три дня дождя». Ее солист Глеб Викторов выступал под наркотиками и сорвал концерт в Екатеринбурге летом 2023 года.

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Рэп-дуэт из Азербайджана «Каспийский груз» выступит с концертом в Сургуте. Информация о выступлении размещена на сайте сервиса по продаже билетов. «Юбилейный концерт в честь десятилетия группы „Каспийский груз“. Шоу будет состоять из лучших песен группы за все время», — следует из афиши. Также в Сургуте даст концерт легендарная рок-группа «Красная плесень», знаменитая матерными песнями. Организаторы установили для концерта возрастное ограничение 18+. Кроме того, с гастролями в город приедут «Ария» и «Танцы минус». А в Нижневартовске выступят известные шансонье Ирина Круг и Любовь Успенская. Ранее URA.RU сообщало о предстоящем концерте в Сургуте оскандалившейся группы «Три дня дождя». Ее солист Глеб Викторов выступал под наркотиками и сорвал концерт в Екатеринбурге летом 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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