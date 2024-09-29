29 сентября 2024

В ХМАО выступит рок-группа, солист которой закатил скандал на концерте в Екатеринбурге

Скандальная рок-группа «Три дня дождя» выступит с концертом в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте выступит рок-группа "Три дня дождя"
В Сургуте выступит рок-группа "Три дня дождя" Фото:

Оскандалившаяся группа «Три дня дождя», солист которой Глеб Викторов выступал под наркотиками и сорвал концерт в Екатеринбурге, приедет с гастролями в Сургут. Информация о выступлении размещена на сайте сервиса по продаже билетов.

«„Три дня дождя“ анонсируют глобальный концертный тур. Его название и концепция пока держатся в секрете: музыканты собираются удивить и преданных фанатов, и новых слушателей сюрпризом, приуроченным к важному для группы событию», — следует из афиши.

Рок-группа стала скандально известной после того, как летом 2023 года солист Глеб Викторов появился на концерте в Екатеринбурге в состоянии сильного опьянения. Позже он признался, что выступал под воздействием наркотиков. После инцидента Викторов отправился на лечение, а музыкальный проект объявил о временном закрытии.

Также в Сургуте выступит рок-группа «Ария» и лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков. А в Нижневартовск приедут известные шансонье Ирина Круг и Любовь Успенская.

Ранее URA.RU рассказывало о предстоящем концерте в Сургуте группы «Танцы Минус», которую основал Вячеслав Петкун. Музыканты исполнили саундтрек для второй части культового фильма «Брат».

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Оскандалившаяся группа «Три дня дождя», солист которой Глеб Викторов выступал под наркотиками и сорвал концерт в Екатеринбурге, приедет с гастролями в Сургут. Информация о выступлении размещена на сайте сервиса по продаже билетов. «„Три дня дождя“ анонсируют глобальный концертный тур. Его название и концепция пока держатся в секрете: музыканты собираются удивить и преданных фанатов, и новых слушателей сюрпризом, приуроченным к важному для группы событию», — следует из афиши. Рок-группа стала скандально известной после того, как летом 2023 года солист Глеб Викторов появился на концерте в Екатеринбурге в состоянии сильного опьянения. Позже он признался, что выступал под воздействием наркотиков. После инцидента Викторов отправился на лечение, а музыкальный проект объявил о временном закрытии. Также в Сургуте выступит рок-группа «Ария» и лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков. А в Нижневартовск приедут известные шансонье Ирина Круг и Любовь Успенская. Ранее URA.RU рассказывало о предстоящем концерте в Сургуте группы «Танцы Минус», которую основал Вячеслав Петкун. Музыканты исполнили саундтрек для второй части культового фильма «Брат».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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