В ХМАО выступит рок-группа, солист которой закатил скандал на концерте в Екатеринбурге

Оскандалившаяся группа «Три дня дождя», солист которой Глеб Викторов выступал под наркотиками и сорвал концерт в Екатеринбурге, приедет с гастролями в Сургут. Информация о выступлении размещена на сайте сервиса по продаже билетов.
«„Три дня дождя“ анонсируют глобальный концертный тур. Его название и концепция пока держатся в секрете: музыканты собираются удивить и преданных фанатов, и новых слушателей сюрпризом, приуроченным к важному для группы событию», — следует из афиши.
Рок-группа стала скандально известной после того, как летом 2023 года солист Глеб Викторов появился на концерте в Екатеринбурге в состоянии сильного опьянения. Позже он признался, что выступал под воздействием наркотиков. После инцидента Викторов отправился на лечение, а музыкальный проект объявил о временном закрытии.
Также в Сургуте выступит рок-группа «Ария» и лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков. А в Нижневартовск приедут известные шансонье Ирина Круг и Любовь Успенская.
Ранее URA.RU рассказывало о предстоящем концерте в Сургуте группы «Танцы Минус», которую основал Вячеслав Петкун. Музыканты исполнили саундтрек для второй части культового фильма «Брат».
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