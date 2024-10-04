Названы самые популярные детские кружки в Челябинске

Самыми востребованными детскими кружками среди челябинцев в сентябре стали занятия по английскому языку, танцы, игра на скрипке, а также тренировки по единоборствам и уроки китайского языка. Об этом URA.RU сообщили в сервисе «Авито Услуги».
«Спрос на репетиторов по китайскому вырос на 60%, что свидетельствует о растущем интересе к восточным языкам. В пятерку самых востребованных детских кружков также вошли тренировки по единоборствам», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.
Занятия по футболу стали популярнее почти в три раза. Челябинцы активно записывали детей в школы дизайна, а спрос на музыкальные занятия, особенно по игре на скрипке, также значительно возрос. Спортивные секции выбираются родителями не только для физического развития детей, но и для воспитания дисциплины, что положительно влияет на успеваемость в школе, подчеркнул руководитель категории «Обучение» на «Авито Услугах» Игорь Санников.
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