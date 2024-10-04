Причиной пробки стали ремонтные работы
На выезде из Екатеринбурга по Полевскому тракту образовалась огромная пробка. Это следует из данных «Яндекс.Карт».
Затор тянется около восьми километров от Полевской развязки ЕКАД до поселка Широкая речка. Причиной пробки стали ремонтные работы, которые проводятся на средней полосе трассы.
Ситуация на момент публикации
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