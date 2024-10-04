04 октября 2024

Полевской тракт встал в огромную пробку. Скрин

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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, автомобильная пробка, дорожный затор, большегрузы, трасса, дорога, большегрузный транспорт, трасса р-242
Причиной пробки стали ремонтные работы Фото:

На выезде из Екатеринбурга по Полевскому тракту образовалась огромная пробка. Это следует из данных «Яндекс.Карт».

Затор тянется около восьми километров от Полевской развязки ЕКАД до поселка Широкая речка. Причиной пробки стали ремонтные работы, которые проводятся на средней полосе трассы.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
Фото:

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На выезде из Екатеринбурга по Полевскому тракту образовалась огромная пробка. Это следует из данных «Яндекс.Карт». Затор тянется около восьми километров от Полевской развязки ЕКАД до поселка Широкая речка. Причиной пробки стали ремонтные работы, которые проводятся на средней полосе трассы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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