Иностранца, находящегося в федеральном розыске, сняли с поезда в Челябинске. Видео

05 октября 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Мужчина следовал через Челябинск транзитом (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске полицейские задержали иностранца, который находится в федеральном розыске за растрату чужого имущества. Пассажира сняли с поезда на вокзале, сообщили 5 октября в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Задержанный — 27-летний гражданин ближнего зарубежья, следовавший транзитом через Челябинск на поезде. Мужчина разыскивался за присвоение и растрату чужого имущества», — сообщил заместитель начальника отдела УВМ ГУ МВД России по Челябинской области Николай Дубовсков. С задержанным проводятся все необходимые следственные действия. Всего в рамках операции «Нелегал» за один день было выслано из страны 48 мигрантов, включая двух граждан бывших союзных республик, отбывших наказание за тяжкие преступления, добавили в ведомстве. Из Челябинской области за девять месяцев 2024 года выдворено более тысячи нелегальных мигрантов, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону. В настоящее время в центре временного содержания иностранных граждан находятся 143 подлежащих выдворению человека, в том числе 13 женщин и шесть детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске полицейские задержали иностранца, который находится в федеральном розыске за растрату чужого имущества. Пассажира сняли с поезда на вокзале, сообщили 5 октября в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Задержанный — 27-летний гражданин ближнего зарубежья, следовавший транзитом через Челябинск на поезде. Мужчина разыскивался за присвоение и растрату чужого имущества», — сообщил заместитель начальника отдела УВМ ГУ МВД России по Челябинской области Николай Дубовсков. С задержанным проводятся все необходимые следственные действия. Всего в рамках операции «Нелегал» за один день было выслано из страны 48 мигрантов, включая двух граждан бывших союзных республик, отбывших наказание за тяжкие преступления, добавили в ведомстве. Из Челябинской области за девять месяцев 2024 года выдворено более тысячи нелегальных мигрантов, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону. В настоящее время в центре временного содержания иностранных граждан находятся 143 подлежащих выдворению человека, в том числе 13 женщин и шесть детей.