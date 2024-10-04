04 октября 2024

Иностранца, находящегося в федеральном розыске, сняли с поезда в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина следовал через Челябинск транзитом (архивное фото) Фото:

В Челябинске полицейские задержали иностранца, который находится в федеральном розыске за растрату чужого имущества. Пассажира сняли с поезда на вокзале, сообщили 5 октября в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Задержанный — 27-летний гражданин ближнего зарубежья, следовавший транзитом через Челябинск на поезде. Мужчина разыскивался за присвоение и растрату чужого имущества», — сообщил заместитель начальника отдела УВМ ГУ МВД России по Челябинской области Николай Дубовсков.

С задержанным проводятся все необходимые следственные действия. Всего в рамках операции «Нелегал» за один день было выслано из страны 48 мигрантов, включая двух граждан бывших союзных республик, отбывших наказание за тяжкие преступления, добавили в ведомстве.

Из Челябинской области за девять месяцев 2024 года выдворено более тысячи нелегальных мигрантов, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону. В настоящее время в центре временного содержания иностранных граждан находятся 143 подлежащих выдворению человека, в том числе 13 женщин и шесть детей.

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В Челябинске полицейские задержали иностранца, который находится в федеральном розыске за растрату чужого имущества. Пассажира сняли с поезда на вокзале, сообщили 5 октября в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Задержанный — 27-летний гражданин ближнего зарубежья, следовавший транзитом через Челябинск на поезде. Мужчина разыскивался за присвоение и растрату чужого имущества», — сообщил заместитель начальника отдела УВМ ГУ МВД России по Челябинской области Николай Дубовсков. С задержанным проводятся все необходимые следственные действия. Всего в рамках операции «Нелегал» за один день было выслано из страны 48 мигрантов, включая двух граждан бывших союзных республик, отбывших наказание за тяжкие преступления, добавили в ведомстве. Из Челябинской области за девять месяцев 2024 года выдворено более тысячи нелегальных мигрантов, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе ГУФССП по региону. В настоящее время в центре временного содержания иностранных граждан находятся 143 подлежащих выдворению человека, в том числе 13 женщин и шесть детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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