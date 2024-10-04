Пермское МЧС назвало основную версию пожара на нефтебазе в Осенцах

В качестве основной причины пожара на нефтебазе в деревне Осенцы Пермского края рассматривается аварийный режим работы электропроводки или электрооборудования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.
«На данный момент в качестве основной причины пожара в деревне Осенцы рассматривается аварийный режим работы электропроводки или электрооборудования. Назначено исследование в испытательной пожарной лаборатории Пермского края, по завершению которой будет подтверждена причина пожара. Срок проведения исследования — 30 дней», — сообщили в ведомстве.
Сообщалось, что в Пермском крае пожарные ограничили распространение огня на 10 тысячах квадратных метров. Пожар произошел на территории частной нефтебазы в промзоне деревни Осенцы. Сотрудники МЧС не допустили перехода огня на частные жилые дома, административный корпус и сухую траву.
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