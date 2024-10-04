04 октября 2024

Пермское МЧС назвало основную версию пожара на нефтебазе в Осенцах

Пермское МЧС: в лаборатории назначено исследование причины пожара в Осенцах
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на нефтебазе в Осенцах. Пермь
Пожар на нефтебазе произошел 4 октября 2024 года Фото:
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На окраине Перми сгорела частная нефтебаза

В качестве основной причины пожара на нефтебазе в деревне Осенцы Пермского края рассматривается аварийный режим работы электропроводки или электрооборудования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

«На данный момент в качестве основной причины пожара в деревне Осенцы рассматривается аварийный режим работы электропроводки или электрооборудования. Назначено исследование в испытательной пожарной лаборатории Пермского края, по завершению которой будет подтверждена причина пожара. Срок проведения исследования — 30 дней», — сообщили в ведомстве.

Сообщалось, что в Пермском крае пожарные ограничили распространение огня на 10 тысячах квадратных метров. Пожар произошел на территории частной нефтебазы в промзоне деревни Осенцы. Сотрудники МЧС не допустили перехода огня на частные жилые дома, административный корпус и сухую траву.

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В качестве основной причины пожара на нефтебазе в деревне Осенцы Пермского края рассматривается аварийный режим работы электропроводки или электрооборудования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. «На данный момент в качестве основной причины пожара в деревне Осенцы рассматривается аварийный режим работы электропроводки или электрооборудования. Назначено исследование в испытательной пожарной лаборатории Пермского края, по завершению которой будет подтверждена причина пожара. Срок проведения исследования — 30 дней», — сообщили в ведомстве. Сообщалось, что в Пермском крае пожарные ограничили распространение огня на 10 тысячах квадратных метров. Пожар произошел на территории частной нефтебазы в промзоне деревни Осенцы. Сотрудники МЧС не допустили перехода огня на частные жилые дома, административный корпус и сухую траву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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