Пермское МЧС назвало основную версию пожара на нефтебазе в Осенцах

Пермское МЧС: в лаборатории назначено исследование причины пожара в Осенцах

05 октября 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Пожар на нефтебазе произошел 4 октября 2024 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета На окраине Перми сгорела частная нефтебаза В качестве основной причины пожара на нефтебазе в деревне Осенцы Пермского края рассматривается аварийный режим работы электропроводки или электрооборудования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. «На данный момент в качестве основной причины пожара в деревне Осенцы рассматривается аварийный режим работы электропроводки или электрооборудования. Назначено исследование в испытательной пожарной лаборатории Пермского края, по завершению которой будет подтверждена причина пожара. Срок проведения исследования — 30 дней», — сообщили в ведомстве. Сообщалось, что в Пермском крае пожарные ограничили распространение огня на 10 тысячах квадратных метров. Пожар произошел на территории частной нефтебазы в промзоне деревни Осенцы. Сотрудники МЧС не допустили перехода огня на частные жилые дома, административный корпус и сухую траву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В качестве основной причины пожара на нефтебазе в деревне Осенцы Пермского края рассматривается аварийный режим работы электропроводки или электрооборудования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. «На данный момент в качестве основной причины пожара в деревне Осенцы рассматривается аварийный режим работы электропроводки или электрооборудования. Назначено исследование в испытательной пожарной лаборатории Пермского края, по завершению которой будет подтверждена причина пожара. Срок проведения исследования — 30 дней», — сообщили в ведомстве. Сообщалось, что в Пермском крае пожарные ограничили распространение огня на 10 тысячах квадратных метров. Пожар произошел на территории частной нефтебазы в промзоне деревни Осенцы. Сотрудники МЧС не допустили перехода огня на частные жилые дома, административный корпус и сухую траву.