Пациенты запечатлели на фото туалет в стационаре больницы (архивное фото)
В Туринске (Свердловская область) пациенты показали плохое состояние туалетов в местной районной больнице. Они поделились фотографиями в соцсетях.
«Вот такие туалеты в нашей больнице. На полу ведро хлорки, из стен (торчит прим. ред.) ржавая арматура», — передает возмущение очевидца паблик «Анонимный Туринск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом пишут, что на фотографиях санузел в здании стационара.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу свердловского минздрава. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!