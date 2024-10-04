04 октября 2024

«Из стен ржавая арматура»: пациенты туринской больницы жалуются на разруху в туалетах. Фото

В Туринске пациенты жалуются на состояние туалетов в районной больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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Пациенты запечатлели на фото туалет в стационаре больницы (архивное фото) Фото:

В Туринске (Свердловская область) пациенты показали плохое состояние туалетов в местной районной больнице. Они поделились фотографиями в соцсетях.

«Вот такие туалеты в нашей больнице. На полу ведро хлорки, из стен (торчит прим. ред.) ржавая арматура», — передает возмущение очевидца паблик «Анонимный Туринск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом пишут, что на фотографиях санузел в здании стационара.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу свердловского минздрава. Ответ ожидается.

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В Туринске (Свердловская область) пациенты показали плохое состояние туалетов в местной районной больнице. Они поделились фотографиями в соцсетях. «Вот такие туалеты в нашей больнице. На полу ведро хлорки, из стен (торчит прим. ред.) ржавая арматура», — передает возмущение очевидца паблик «Анонимный Туринск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом пишут, что на фотографиях санузел в здании стационара. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу свердловского минздрава. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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