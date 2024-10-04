В Пермском крае подросток на питбайке наехал на пешехода и погиб

05 октября 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Пешеход был госпитализирован после ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Оханске Пермского края 14-летний подросток на питбайке наехал на пешехода и погиб на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «В Оханске 5 октября 2024 года около 03:05 по улице Кирова ехал питбайк KAYO BASIC под управлением 14-летнего подростка. Он наехал на пешехода 1984 года рождения и погиб на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пешеход был госпитализирован. На данный момент проводится проверка и уточняются все обстоятельства произошедшего. В Госавтоинспекции напомнили, что родителям следует исключить возможность доступа детей к мототехнике, автомобилям и другого опасного транспорта, требующего навыков вождения и водительских прав. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Оханске Пермского края 14-летний подросток на питбайке наехал на пешехода и погиб на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «В Оханске 5 октября 2024 года около 03:05 по улице Кирова ехал питбайк KAYO BASIC под управлением 14-летнего подростка. Он наехал на пешехода 1984 года рождения и погиб на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пешеход был госпитализирован. На данный момент проводится проверка и уточняются все обстоятельства произошедшего. В Госавтоинспекции напомнили, что родителям следует исключить возможность доступа детей к мототехнике, автомобилям и другого опасного транспорта, требующего навыков вождения и водительских прав.