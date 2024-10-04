04 октября 2024

В Пермском крае подросток на питбайке наехал на пешехода и погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, реанимация, скорая помощь
Пешеход был госпитализирован после ДТП Фото:

В Оханске Пермского края 14-летний подросток на питбайке наехал на пешехода и погиб на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

«В Оханске 5 октября 2024 года около 03:05 по улице Кирова ехал питбайк KAYO BASIC под управлением 14-летнего подростка. Он наехал на пешехода 1984 года рождения и погиб на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Пешеход был госпитализирован. На данный момент проводится проверка и уточняются все обстоятельства произошедшего. В Госавтоинспекции напомнили, что родителям следует исключить возможность доступа детей к мототехнике, автомобилям и другого опасного транспорта, требующего навыков вождения и водительских прав.

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В Оханске Пермского края 14-летний подросток на питбайке наехал на пешехода и погиб на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. «В Оханске 5 октября 2024 года около 03:05 по улице Кирова ехал питбайк KAYO BASIC под управлением 14-летнего подростка. Он наехал на пешехода 1984 года рождения и погиб на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пешеход был госпитализирован. На данный момент проводится проверка и уточняются все обстоятельства произошедшего. В Госавтоинспекции напомнили, что родителям следует исключить возможность доступа детей к мототехнике, автомобилям и другого опасного транспорта, требующего навыков вождения и водительских прав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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