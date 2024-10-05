Кадыров отправил первую сотню «Джихад-машин» на СВО. Видео

05 октября 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что при разработке машин учитывались пожелания военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров передал Минобороны России первую партию из 100 единиц «Джихад-машин». Они отправятся на СВО. «В процессе разработки мы учли технические характеристики и пожелания военнослужащих. Благодаря оперативной работе удалось наладить серийное производство этой техники, и я рад, что мои рекомендации также были приняты во внимание», — прокомментировал Рамзан Кадыров. Его слова приводит ТАСС. В Чечне с 2024 года начато серийное производство новых боевых машин, созданных на базе шасси ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко». Разработку документации осуществлял Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, а испытания «Джихад-машин» проводились на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров передал Минобороны России первую партию из 100 единиц «Джихад-машин». Они отправятся на СВО. «В процессе разработки мы учли технические характеристики и пожелания военнослужащих. Благодаря оперативной работе удалось наладить серийное производство этой техники, и я рад, что мои рекомендации также были приняты во внимание», — прокомментировал Рамзан Кадыров. Его слова приводит ТАСС. В Чечне с 2024 года начато серийное производство новых боевых машин, созданных на базе шасси ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко». Разработку документации осуществлял Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, а испытания «Джихад-машин» проводились на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе.