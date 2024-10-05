Израиль уничтожил двух высокопоставленных членов военного крыла ХАМАС

В результате операции, проведенной Вооруженными силами Израиля (ЦАХАЛ) и Израильским агентством безопасности (ИСА), был устранен Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд и Саид Алаа Наиф Али. Об этом сообщает Армия обороны Израиля.
«Сегодня <...> ликвидировали Мухаммада Хусейна Али аль-Махмуда», — говорится в заявлении ЦАХАЛа. В другой операции, которая прошла ночью в районе Триполи в Ливане, был убит Саид Алаа Наиф Али.
Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд, занимал ключевую роль в структуре ХАМАСа в Ливане, был ответственен за координацию действий организации в регионе. Он осуществлял управление террористической деятельностью ХАМАСа в Иудее и Самарии, а также играл важную роль в укреплении позиций организации на ливанской территории. Саид Алаа Наиф Али, еще один высокопоставленный член военного крыла ХАМАСа в Ливане.
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