Израиль уничтожил двух высокопоставленных членов военного крыла ХАМАС

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ЦАХАЛ ликвидировал двух высокопоставленных членов ХАМАС
ЦАХАЛ ликвидировал двух высокопоставленных членов ХАМАС Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

В результате операции, проведенной Вооруженными силами Израиля (ЦАХАЛ) и Израильским агентством безопасности (ИСА), был устранен Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд и Саид Алаа Наиф Али. Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

«Сегодня <...> ликвидировали Мухаммада Хусейна Али аль-Махмуда», — говорится в заявлении ЦАХАЛа. В другой операции, которая прошла ночью в районе Триполи в Ливане, был убит Саид Алаа Наиф Али.

Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд, занимал ключевую роль в структуре ХАМАСа в Ливане, был ответственен за координацию действий организации в регионе. Он осуществлял управление террористической деятельностью ХАМАСа в Иудее и Самарии, а также играл важную роль в укреплении позиций организации на ливанской территории. Саид Алаа Наиф Али, еще один высокопоставленный член военного крыла ХАМАСа в Ливане.

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В результате операции, проведенной Вооруженными силами Израиля (ЦАХАЛ) и Израильским агентством безопасности (ИСА), был устранен Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд и Саид Алаа Наиф Али. Об этом сообщает Армия обороны Израиля. «Сегодня <...> ликвидировали Мухаммада Хусейна Али аль-Махмуда», — говорится в заявлении ЦАХАЛа. В другой операции, которая прошла ночью в районе Триполи в Ливане, был убит Саид Алаа Наиф Али. Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд, занимал ключевую роль в структуре ХАМАСа в Ливане, был ответственен за координацию действий организации в регионе. Он осуществлял управление террористической деятельностью ХАМАСа в Иудее и Самарии, а также играл важную роль в укреплении позиций организации на ливанской территории. Саид Алаа Наиф Али, еще один высокопоставленный член военного крыла ХАМАСа в Ливане.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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