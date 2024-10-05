Baza: военблогера «Тринадцатого» задержали из-за наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Военного блогера «Тринадцатого» задержали по административной статье об употреблении наркотиков Фото:

Военный блогер Егор Гузенко, известный под псевдонимом «Тринадцатый», был задержан по подозрению в употреблении наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Егора Гузенко задержали на главной площади Новопавловска и доставили в ОВД из-за отказа от медосвидетельствования», — говорится в публикации канала. В отношении блогера был составлен протокол по статье 6.9 КоАП РФ — потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Однако существует и другая версия произошедшего. По данным telegram-канала Mash, «Тринадцатый» был задержан после конфликта с полицейскими во время городского мероприятия. Гузенко, прикрыв лицо маской, якобы вызвал беспокойство у граждан, что привело к его столкновению с правоохранителями и последующему задержанию. Этот инцидент мог стать основанием для предъявления обвинений по статье о насилии в отношении представителя власти.

Ранее стало известно о задержании Гузенко на территории Ставропольского края. По информации telegram-канала Shot, задержание блогера произошло в ходе одного из концертных мероприятий в городе Новопавловске. В данный момент Егор Гузенко находится под стражей в полицейском участке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военный блогер Егор Гузенко, известный под псевдонимом «Тринадцатый», был задержан по подозрению в употреблении наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Егора Гузенко задержали на главной площади Новопавловска и доставили в ОВД из-за отказа от медосвидетельствования», — говорится в публикации канала. В отношении блогера был составлен протокол по статье 6.9 КоАП РФ — потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Однако существует и другая версия произошедшего. По данным telegram-канала Mash, «Тринадцатый» был задержан после конфликта с полицейскими во время городского мероприятия. Гузенко, прикрыв лицо маской, якобы вызвал беспокойство у граждан, что привело к его столкновению с правоохранителями и последующему задержанию. Этот инцидент мог стать основанием для предъявления обвинений по статье о насилии в отношении представителя власти. Ранее стало известно о задержании Гузенко на территории Ставропольского края. По информации telegram-канала Shot, задержание блогера произошло в ходе одного из концертных мероприятий в городе Новопавловске. В данный момент Егор Гузенко находится под стражей в полицейском участке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...