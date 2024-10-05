Baza: военблогера «Тринадцатого» задержали из-за наркотиков

05 октября 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Военного блогера «Тринадцатого» задержали по административной статье об употреблении наркотиков Фото: Телеграм-канал «Тринадцатый» https://t.me/Z13_Separ/32746 Военный блогер Егор Гузенко, известный под псевдонимом «Тринадцатый», был задержан по подозрению в употреблении наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Егора Гузенко задержали на главной площади Новопавловска и доставили в ОВД из-за отказа от медосвидетельствования», — говорится в публикации канала. В отношении блогера был составлен протокол по статье 6.9 КоАП РФ — потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Однако существует и другая версия произошедшего. По данным telegram-канала Mash, «Тринадцатый» был задержан после конфликта с полицейскими во время городского мероприятия. Гузенко, прикрыв лицо маской, якобы вызвал беспокойство у граждан, что привело к его столкновению с правоохранителями и последующему задержанию. Этот инцидент мог стать основанием для предъявления обвинений по статье о насилии в отношении представителя власти. Ранее стало известно о задержании Гузенко на территории Ставропольского края. По информации telegram-канала Shot, задержание блогера произошло в ходе одного из концертных мероприятий в городе Новопавловске. В данный момент Егор Гузенко находится под стражей в полицейском участке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный блогер Егор Гузенко, известный под псевдонимом «Тринадцатый», был задержан по подозрению в употреблении наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Егора Гузенко задержали на главной площади Новопавловска и доставили в ОВД из-за отказа от медосвидетельствования», — говорится в публикации канала. В отношении блогера был составлен протокол по статье 6.9 КоАП РФ — потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Однако существует и другая версия произошедшего. По данным telegram-канала Mash, «Тринадцатый» был задержан после конфликта с полицейскими во время городского мероприятия. Гузенко, прикрыв лицо маской, якобы вызвал беспокойство у граждан, что привело к его столкновению с правоохранителями и последующему задержанию. Этот инцидент мог стать основанием для предъявления обвинений по статье о насилии в отношении представителя власти. Ранее стало известно о задержании Гузенко на территории Ставропольского края. По информации telegram-канала Shot, задержание блогера произошло в ходе одного из концертных мероприятий в городе Новопавловске. В данный момент Егор Гузенко находится под стражей в полицейском участке.