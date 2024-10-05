Хранилище гороха горит в Красноярске
В Красноярске произошел крупный пожар на складе, где хранилось более 3000 тонн гороха. Пожарные МЧС России работают над ликвидацией возгорания.
«В Красноярском крае пожарные МЧС России тушат склад», — сообщается в telegram-канале МЧС. На месте происшествия задействованы 16 специалистов и шесть единиц техники.
Пожар на складе гороха в Красноярске
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