В Красноярске горит хранилище с тоннами гороха. Фото

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Хранилище гороха горит в Красноярске
Хранилище гороха горит в Красноярске Фото:

В Красноярске произошел крупный пожар на складе, где хранилось более 3000 тонн гороха. Пожарные МЧС России работают над ликвидацией возгорания.

«В Красноярском крае пожарные МЧС России тушат склад», — сообщается в telegram-канале МЧС. На месте происшествия задействованы 16 специалистов и шесть единиц техники.

Пожар на складе гороха в Красноярске
Пожар на складе гороха в Красноярске
Фото:

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В Красноярске произошел крупный пожар на складе, где хранилось более 3000 тонн гороха. Пожарные МЧС России работают над ликвидацией возгорания. «В Красноярском крае пожарные МЧС России тушат склад», — сообщается в telegram-канале МЧС. На месте происшествия задействованы 16 специалистов и шесть единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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