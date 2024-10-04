Курганский синоптик-любитель рассказал, как составляется прогноз погоды

Курганский синоптик Винштейн: прогнозы составляются компьютерными моделями

05 октября 2024 в 19:46 Размер текста - 17 +

Прогноз погоды составляется при помощи специальных компьютерных моделей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн рассказал, что прогнозы погоды составляются при помощи компьютерных моделей и метеостанций. Этим он поделился в интервью СМИ. «Главным источником всех прогнозов являются компьютерные модели. Такие программы разрабатываются государствами и запускаются на суперкомпьютерах из-за своей сложности и дороговизны. Основной „пищей“ для моделей являются данные с кораблей, метеостанций, спутников, самолетов и радиологических зондов. Все прогнозы в интернете — это полностью автоматизированные расчеты моделей», — рассказал Винштейн журналу «Деловой квартал». Уточняется, что в мире насчитывается около десяти глобальных моделей, в число которых входят немецкая, канадская, американская, российская, французская и другие. Винштейн отмечает, что синоптик должен уметь анализировать сильные и слабые стороны разных моделей. По его словам, каждому сроку и параметру соответствует своя сборка. Например, немецкая модель ICON хорошо прогнозирует облачность, температуру, осадки и порывы ветра. В прогнозе на 15 суток, как рассказывает синоптик, используются ансамблевые модели, которые позволяют усреднять сразу 50-100 прогнозов, что создает более стабильный и точный результат. Винштейн подчеркивает, что прогнозы на погодных сайтах рассчитаны одной моделью, а такой подход существенно увеличивает количество ошибок. «Прогноз не проверяют на выходе, он может содержать статистические выбросы, например, когда вечерняя температура выдается за ночную или утреннюю», — добавляет он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн рассказал, что прогнозы погоды составляются при помощи компьютерных моделей и метеостанций. Этим он поделился в интервью СМИ. «Главным источником всех прогнозов являются компьютерные модели. Такие программы разрабатываются государствами и запускаются на суперкомпьютерах из-за своей сложности и дороговизны. Основной „пищей“ для моделей являются данные с кораблей, метеостанций, спутников, самолетов и радиологических зондов. Все прогнозы в интернете — это полностью автоматизированные расчеты моделей», — рассказал Винштейн журналу «Деловой квартал». Уточняется, что в мире насчитывается около десяти глобальных моделей, в число которых входят немецкая, канадская, американская, российская, французская и другие. Винштейн отмечает, что синоптик должен уметь анализировать сильные и слабые стороны разных моделей. По его словам, каждому сроку и параметру соответствует своя сборка. Например, немецкая модель ICON хорошо прогнозирует облачность, температуру, осадки и порывы ветра. В прогнозе на 15 суток, как рассказывает синоптик, используются ансамблевые модели, которые позволяют усреднять сразу 50-100 прогнозов, что создает более стабильный и точный результат. Винштейн подчеркивает, что прогнозы на погодных сайтах рассчитаны одной моделью, а такой подход существенно увеличивает количество ошибок. «Прогноз не проверяют на выходе, он может содержать статистические выбросы, например, когда вечерняя температура выдается за ночную или утреннюю», — добавляет он.