Жога показал на примере Куйвашева, к чему готовиться уральским губернаторам. Фото

Жога, Куйвашев и Файзуллин обсудили восстановление Донбасса

05 октября 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Артем Жога в ближайшее время пообщается с главами регионов в отдельности Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Сбывается прогноз URA.RU, что среди тем, которым будет уделять особое внимание новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, — помощь уральских регионов в восстановлении Донбасса, находящегося в эпицентре спецоперции РФ на Украине. На это указывает сообщение Жоги по итогам его встречи со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым и федеральным министром строительства Иреком Файзуллиным. Она состоялась 4 октября, в первый рабочий день Жоги в Екатеринбурге, на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где проходил строительный форум 100+ TechnoBuild. «Одно из важных направлений — это помощь регионов-шефов в возведении инфраструктуры Донбасса», — написал Жога в своем telegram-канале. Интересно, что в релизах куйвашевского пиар-блока об этом ни слова. Жога стал полпредом 2 октября, в Екатеринбург он прилетел в ночь на 4-е — и уже через несколько часов познакомился с главами регионов. Он анонсировал, что в ближайшее время с каждым из них еще пообщается в отдельности. В этот же день депутаты Народного совета ДНР приняли отставку Жоги с поста председателя. Парламент он возглавлял с сентября 2023-го, а до этого почти полтора года руководит батальоном «Спарта». С января Свердловская область помогает восстановлении Тельмановского округа ДНР. А в 2023-м регион брал шефство над обстреливаемой ВСУ Макеевкой. Фото: департамент информполитики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сбывается прогноз URA.RU, что среди тем, которым будет уделять особое внимание новый полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, — помощь уральских регионов в восстановлении Донбасса, находящегося в эпицентре спецоперции РФ на Украине. На это указывает сообщение Жоги по итогам его встречи со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым и федеральным министром строительства Иреком Файзуллиным. Она состоялась 4 октября, в первый рабочий день Жоги в Екатеринбурге, на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», где проходил строительный форум 100+ TechnoBuild. «Одно из важных направлений — это помощь регионов-шефов в возведении инфраструктуры Донбасса», — написал Жога в своем telegram-канале. Интересно, что в релизах куйвашевского пиар-блока об этом ни слова. Жога стал полпредом 2 октября, в Екатеринбург он прилетел в ночь на 4-е — и уже через несколько часов познакомился с главами регионов. Он анонсировал, что в ближайшее время с каждым из них еще пообщается в отдельности. В этот же день депутаты Народного совета ДНР приняли отставку Жоги с поста председателя. Парламент он возглавлял с сентября 2023-го, а до этого почти полтора года руководит батальоном «Спарта». С января Свердловская область помогает восстановлении Тельмановского округа ДНР. А в 2023-м регион брал шефство над обстреливаемой ВСУ Макеевкой.