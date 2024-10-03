«Лишь бы не второй Холманских»: чего ждут элиты от нового полпреда Путина на Урале

От Артема Жоги ждут смены повестки в регионах УрФО и активизации по теме СВО

03 октября 2024 в 02:23 Размер текста - 17 +

Интрига вокруг назначения Артема Жоги растянулась на две недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Новый полпред президента РФ Артем Жога трансформирует повестку, сменит общественно-политические ориентиры вверенных ему регионов УрФО — таковы ожидания местного истеблишмента. Опрошенные URA.RU госслужащие также сравнивают Жогу с Игорем Холманских (полпред в 2012—2018 годах) и рассчитывают, что опыт, признанный печальным, не повторится. А еще агентство выяснило, через кого элитам наводить справки про Жогу. Указ о его назначении глава государства Владимир Путин подписал вечером 2 октября. Фамилия Жоги в списке кандидатов возникла в самый последний момент (URA.RU назвало ее первым). На Урале Жога был только в ХМАО — в январе, в ходе президентской кампании (в статусе сопредседателя штаба Путина), и в мае. Потому уральским чиновникам и силовикам малознаком. Все лишь знают основные моменты из его биографии (она — в отдельном материале): участие в СВО, работа в Народном совете ДНР. Все без исключения опрошенные агентством собеседники в правительствах субъектов УрФО сходятся во мнении, что основной акцент в работе Жога сделает на поддержке участников российской спецоперации на Украине, развитии оборонно-промышленного комплекса (собственно, такую задачу ему поставил и Путин) и помощи новым территориям. «Полпред-СВОшник — фигура, которая должна будет усиливать патриотическую подзаправку там, где это нужно», — рассуждает источник URA.RU в ямальском кабмине. А собеседник в екатеринбургских политкругах, прекрасно знакомый со спецификой работы полпредства, отмечает, что наиболее серьезные перемены в этом плане коснутся Среднего Урала. «Учитывая специфику опыта нового полпреда, стоит ожидать повышения вовлеченности уральских регионов — и в первую очередь Свердловской области — в вопросы поддержки специальной военной операции, обеспечения военной победы. [Почему в первую очередь Свердловской?] Это самый большой регион, наиболее сложный с учетом того, что Екатеринбург считался неким бастионом либерализма и оппозиции по отношению к специальной военной операции. Думаю, прибытие полпреда в этом аспекте стабилизирует ситуацию», — отметил источник. Его коллега уже распознал первый сигнал: 22 сентября губернатор Евгений Куйвашев — якобы встречая нового куратора — поднял единовременные выплаты контрактникам (впрочем, достаточно и тех, кто считает, что это просто совпадение). Новость по теме Профайл Артема Жоги Особого внимания от Жоги ожидают и в Челябинской области. Как к региону с таким же развитым, как в Свердловской области, ОПК. Жога не был карьерным бюрократом, во власти он оказался лишь год назад, в 48 лет — возглавив донецкий парламент. Его путь схож с внезапным возвышением Холманских в 2012-м: тот приглянулся Путину во время выступления на «Прямой линии». В разгар масштабных протестов 2011 года, будучи начальником сборочного цеха «Уралвагонзавода», заявил о готовности «с мужиками выйти и отстоять свою стабильность». А Жога в декабре 2023-го на кремлевском приеме попросил Путина (тоже под камеры) выдвинуться на новый срок. Аналогии неизбежны. «Лишь бы не второй Холманских», — переживает один из собеседников агентства в кабинетах. Известно, что Холманских не проявлял особого интереса к госслужбе — особенно в последние годы. С Жогой ничего подобного не будет, убежден источник URA.RU в команде свердловского губернатора Евгения Куйвашева (у него, кстати, с Холманских не сложилось). «Он, конечно, будет погружаться в дела [регионов], попытается серьезно влиять на политические процессы и даже расклады в крупном бизнесе», — считает собеседник. Игорь Холманских оставил неоднозначное впечатление Фото: Анна Майорова © URA.RU Он прогнозирует, что конфликтов между Жогой и Куйвашевым, который не сработался не только с Холманских, но и с его амбициозным и деятельным преемником Николаем Цукановым (2018—2020 годы), не будет: «Они договорятся». Так же развитие одной из ключевых интриг видит источник, близкий к окружному руководству. В окружении Куйвашева есть человек, через которого пока не осведомленная свердловская элита может разузнать о Жоге. По данным URA.RU, новый полпред хорошо знаком с Романом Кашиным — начальником управления Следственного комитета по ДНР. Его называют сыном министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной. «Но вообще, с Жогой так или иначе пересекались все статусные силовики, ездившие в Донбасс в командировки», — оговаривается один из источников. Среди знакомых Жоге уральцев есть и первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов. Он сопровождал Жогу во время его визитов в регион (Жоге понравилась памятная табличка со словами его покойного сына Владимира), они, по слухам, поддерживали общение и после. И теперь обсуждают, что новый глава региона Руслан Кухарук Шипилова точно не уволит. Кроме того, в югорской власти распространено предположение, что с назначением Жоги, скорее всего, придется больше денег тратить на восстановление Донбасса: богатый ХМАО будет реконструировать объекты не только в подшефной Макеевке. Ведь уже сейчас речь идет про Авдеевку, в дальнейшем, возможно, появится еще и Мариуполь. Говорят, Алексей Шипилов теперь сможет чувствовать себя в безопасности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО и Тюмени надеются на сохранение преемственности в управленческих подходах, которые применял Владимир Якушев. Он теперь представляет Тюменскую область в Совете Федерации. Депутат Госдумы, представляющий один из уральских регионов, недавно виделся с Жогой на мероприятии «Единой России». Собеседник оценил его как «адекватного и уравновешенного». И обратил внимание, что Жога был без свиты. «Насколько я понял, большой команды у него нет», — делится политик. Другой госслужащий в связи с этим полагает, что масштабных перестановок в полпредстве ждать не стоит — по крайней мере в первые недели работы Жоги. «При этом некоторые места освободятся в экономическом блоке», — уточнил источник. А курганский сенатор Сергей Муратов уже строит планы на 2025-й. «Впереди у нашего региона выборы в облдуму. Это будет одним из первых испытаний для нового полпреда», — обозначил он, говоря об ожиданиях. Но едва ли об этом сейчас думает сам Жога. Перед губернаторами он предстанет днем 3 октября — на церемонии в Екатеринбурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый полпред президента РФ Артем Жога трансформирует повестку, сменит общественно-политические ориентиры вверенных ему регионов УрФО — таковы ожидания местного истеблишмента. Опрошенные URA.RU госслужащие также сравнивают Жогу с Игорем Холманских (полпред в 2012—2018 годах) и рассчитывают, что опыт, признанный печальным, не повторится. А еще агентство выяснило, через кого элитам наводить справки про Жогу. Указ о его назначении глава государства Владимир Путин подписал вечером 2 октября. Фамилия Жоги в списке кандидатов возникла в самый последний момент (URA.RU назвало ее первым). На Урале Жога был только в ХМАО — в январе, в ходе президентской кампании (в статусе сопредседателя штаба Путина), и в мае. Потому уральским чиновникам и силовикам малознаком. Все лишь знают основные моменты из его биографии (она — в отдельном материале): участие в СВО, работа в Народном совете ДНР. Все без исключения опрошенные агентством собеседники в правительствах субъектов УрФО сходятся во мнении, что основной акцент в работе Жога сделает на поддержке участников российской спецоперации на Украине, развитии оборонно-промышленного комплекса (собственно, такую задачу ему поставил и Путин) и помощи новым территориям. «Учитывая специфику опыта нового полпреда, стоит ожидать повышения вовлеченности уральских регионов — и в первую очередь Свердловской области — в вопросы поддержки специальной военной операции, обеспечения военной победы. [Почему в первую очередь Свердловской?] Это самый большой регион, наиболее сложный с учетом того, что Екатеринбург считался неким бастионом либерализма и оппозиции по отношению к специальной военной операции. Думаю, прибытие полпреда в этом аспекте стабилизирует ситуацию», — отметил источник. Его коллега уже распознал первый сигнал: 22 сентября губернатор Евгений Куйвашев — якобы встречая нового куратора — поднял единовременные выплаты контрактникам (впрочем, достаточно и тех, кто считает, что это просто совпадение). Особого внимания от Жоги ожидают и в Челябинской области. Как к региону с таким же развитым, как в Свердловской области, ОПК. Жога не был карьерным бюрократом, во власти он оказался лишь год назад, в 48 лет — возглавив донецкий парламент. Его путь схож с внезапным возвышением Холманских в 2012-м: тот приглянулся Путину во время выступления на «Прямой линии». В разгар масштабных протестов 2011 года, будучи начальником сборочного цеха «Уралвагонзавода», заявил о готовности «с мужиками выйти и отстоять свою стабильность». А Жога в декабре 2023-го на кремлевском приеме попросил Путина (тоже под камеры) выдвинуться на новый срок. Аналогии неизбежны. Известно, что Холманских не проявлял особого интереса к госслужбе — особенно в последние годы. С Жогой ничего подобного не будет, убежден источник URA.RU в команде свердловского губернатора Евгения Куйвашева (у него, кстати, с Холманских не сложилось). «Он, конечно, будет погружаться в дела [регионов], попытается серьезно влиять на политические процессы и даже расклады в крупном бизнесе», — считает собеседник. Он прогнозирует, что конфликтов между Жогой и Куйвашевым, который не сработался не только с Холманских, но и с его амбициозным и деятельным преемником Николаем Цукановым (2018—2020 годы), не будет: «Они договорятся». Так же развитие одной из ключевых интриг видит источник, близкий к окружному руководству. В окружении Куйвашева есть человек, через которого пока не осведомленная свердловская элита может разузнать о Жоге. По данным URA.RU, новый полпред хорошо знаком с Романом Кашиным — начальником управления Следственного комитета по ДНР. Его называют сыном министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной. «Но вообще, с Жогой так или иначе пересекались все статусные силовики, ездившие в Донбасс в командировки», — оговаривается один из источников. Среди знакомых Жоге уральцев есть и первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов. Он сопровождал Жогу во время его визитов в регион (Жоге понравилась памятная табличка со словами его покойного сына Владимира), они, по слухам, поддерживали общение и после. И теперь обсуждают, что новый глава региона Руслан Кухарук Шипилова точно не уволит. Кроме того, в югорской власти распространено предположение, что с назначением Жоги, скорее всего, придется больше денег тратить на восстановление Донбасса: богатый ХМАО будет реконструировать объекты не только в подшефной Макеевке. Ведь уже сейчас речь идет про Авдеевку, в дальнейшем, возможно, появится еще и Мариуполь. В ХМАО и Тюмени надеются на сохранение преемственности в управленческих подходах, которые применял Владимир Якушев. Он теперь представляет Тюменскую область в Совете Федерации. Депутат Госдумы, представляющий один из уральских регионов, недавно виделся с Жогой на мероприятии «Единой России». Собеседник оценил его как «адекватного и уравновешенного». И обратил внимание, что Жога был без свиты. «Насколько я понял, большой команды у него нет», — делится политик. Другой госслужащий в связи с этим полагает, что масштабных перестановок в полпредстве ждать не стоит — по крайней мере в первые недели работы Жоги. «При этом некоторые места освободятся в экономическом блоке», — уточнил источник. А курганский сенатор Сергей Муратов уже строит планы на 2025-й. «Впереди у нашего региона выборы в облдуму. Это будет одним из первых испытаний для нового полпреда», — обозначил он, говоря об ожиданиях. Но едва ли об этом сейчас думает сам Жога. Перед губернаторами он предстанет днем 3 октября — на церемонии в Екатеринбурге.