В Екатеринбурге на улице Походная, 69, по словам местных жителей, двое мужчин обстреляли припаркованную во дворе машину. Сам автомобиль не мешал проезду, подчеркнули владельцы машины.
«Приехали два человека. Сначала они решили зайти в один магазин, затем в продуктовый киоск, и когда они одержали неудачу, то пошли в сторону перекрестка, но на их пути встретилась припаркованная машина моего мужа, которую они благополучно решили обстрелять», — сообщили горожане telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
Владельцы автомобиля отмечают, что мужчин удалось заснять на камеру видеонаблюдения. Они собираются написать заявление в полицию.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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