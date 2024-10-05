05 октября 2024

ЦАХАЛ нанесла удар по зданию, где якобы находился командный пункт ХАМАС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, сектор газа, stock, цахал, армия израиль
ВВС Израиля нанесли «целевой» удар по боевикам ХАМАС Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Израильская армия нанесла удар по зданию на севере сектора Газа, которое ранее использовалось как центр БАПОР и якобы служило объектом для деятельности ХАМАС. Об этом сообщили в ЦАХАЛе.

«Армия обороны Израиля заявила, что нанесла „целевой“ авиаудар по боевикам в командно-контрольном центре ХАМАС на территории бывшего комплекса БАПОР в Джабалии на севере сектора Газа», — сообщает Times of Israel.

Согласно военному заявлению, ХАМАС использовал объект для планирования и осуществления атак против Израиля и израильских сил в секторе Газа. В заявлении говорится, что Армия обороны Израиля приняла некоторые меры для сокращения жертв среди гражданского населения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израильская армия нанесла удар по зданию на севере сектора Газа, которое ранее использовалось как центр БАПОР и якобы служило объектом для деятельности ХАМАС. Об этом сообщили в ЦАХАЛе. «Армия обороны Израиля заявила, что нанесла „целевой“ авиаудар по боевикам в командно-контрольном центре ХАМАС на территории бывшего комплекса БАПОР в Джабалии на севере сектора Газа», — сообщает Times of Israel. Согласно военному заявлению, ХАМАС использовал объект для планирования и осуществления атак против Израиля и израильских сил в секторе Газа. В заявлении говорится, что Армия обороны Израиля приняла некоторые меры для сокращения жертв среди гражданского населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...