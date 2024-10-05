ЦАХАЛ нанесла удар по зданию, где якобы находился командный пункт ХАМАС

06 октября 2024 в 01:14 Размер текста - 17 +

ВВС Израиля нанесли «целевой» удар по боевикам ХАМАС Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Израильская армия нанесла удар по зданию на севере сектора Газа, которое ранее использовалось как центр БАПОР и якобы служило объектом для деятельности ХАМАС. Об этом сообщили в ЦАХАЛе. «Армия обороны Израиля заявила, что нанесла „целевой“ авиаудар по боевикам в командно-контрольном центре ХАМАС на территории бывшего комплекса БАПОР в Джабалии на севере сектора Газа», — сообщает Times of Israel. Согласно военному заявлению, ХАМАС использовал объект для планирования и осуществления атак против Израиля и израильских сил в секторе Газа. В заявлении говорится, что Армия обороны Израиля приняла некоторые меры для сокращения жертв среди гражданского населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильская армия нанесла удар по зданию на севере сектора Газа, которое ранее использовалось как центр БАПОР и якобы служило объектом для деятельности ХАМАС. Об этом сообщили в ЦАХАЛе. «Армия обороны Израиля заявила, что нанесла „целевой“ авиаудар по боевикам в командно-контрольном центре ХАМАС на территории бывшего комплекса БАПОР в Джабалии на севере сектора Газа», — сообщает Times of Israel. Согласно военному заявлению, ХАМАС использовал объект для планирования и осуществления атак против Израиля и израильских сил в секторе Газа. В заявлении говорится, что Армия обороны Израиля приняла некоторые меры для сокращения жертв среди гражданского населения.