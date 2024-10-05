ЦАХАЛ нанесла удар по зданию, где якобы находился командный пункт ХАМАС

Израильская армия нанесла удар по зданию на севере сектора Газа, которое ранее использовалось как центр БАПОР и якобы служило объектом для деятельности ХАМАС. Об этом сообщили в ЦАХАЛе.
«Армия обороны Израиля заявила, что нанесла „целевой“ авиаудар по боевикам в командно-контрольном центре ХАМАС на территории бывшего комплекса БАПОР в Джабалии на севере сектора Газа», — сообщает Times of Israel.
Согласно военному заявлению, ХАМАС использовал объект для планирования и осуществления атак против Израиля и израильских сил в секторе Газа. В заявлении говорится, что Армия обороны Израиля приняла некоторые меры для сокращения жертв среди гражданского населения.
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