Названа победительница конкурса «Мисс Россия — 2024»

Титул «Мисс Россия-2024» завоевала Валентина Алексеева из Чувашии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Победительница конкурса красоты была удостоена короны и денежного приза в размере одного миллиона рублей», — сообщил журналист. Валентина Алексеева также получила право представлять Россию на международном уровне на конкурсе «Мисс Вселенная».
Конкурс «Мисс Россия» традиционно собирает представительниц со всех регионов страны, и победа в нем открывает двери на мировые конкурсы красоты. Валентина Алексеева теперь вступает в ряды тех, кто будет бороться за звание самой красивой женщины планеты. В прошлом году 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга стала победительницей конкурса «Мисс Россия — 2023», напоминает телеканал 360.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Титул «Мисс Россия-2024» завоевала Валентина Алексеева из Чувашии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». «Победительница конкурса красоты была удостоена короны и денежного приза в размере одного миллиона рублей», — сообщил журналист. Валентина Алексеева также получила право представлять Россию на международном уровне на конкурсе «Мисс Вселенная». Конкурс «Мисс Россия» традиционно собирает представительниц со всех регионов страны, и победа в нем открывает двери на мировые конкурсы красоты. Валентина Алексеева теперь вступает в ряды тех, кто будет бороться за звание самой красивой женщины планеты. В прошлом году 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга стала победительницей конкурса «Мисс Россия — 2023», напоминает телеканал 360.