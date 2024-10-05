Названа победительница конкурса «Мисс Россия — 2024»

Титул «Мисс Россия — 2024» завоевала Валентина Алексеева из Чувашии

06 октября 2024 в 01:50 Размер текста - 17 +

Девушка получила право представлять Россию на международном уровне на конкурсе «Мисс Вселенная» Фото: Размик Закарян © URA.RU Титул «Мисс Россия-2024» завоевала Валентина Алексеева из Чувашии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». «Победительница конкурса красоты была удостоена короны и денежного приза в размере одного миллиона рублей», — сообщил журналист. Валентина Алексеева также получила право представлять Россию на международном уровне на конкурсе «Мисс Вселенная». Конкурс «Мисс Россия» традиционно собирает представительниц со всех регионов страны, и победа в нем открывает двери на мировые конкурсы красоты. Валентина Алексеева теперь вступает в ряды тех, кто будет бороться за звание самой красивой женщины планеты. В прошлом году 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга стала победительницей конкурса «Мисс Россия — 2023», напоминает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Титул «Мисс Россия-2024» завоевала Валентина Алексеева из Чувашии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». «Победительница конкурса красоты была удостоена короны и денежного приза в размере одного миллиона рублей», — сообщил журналист. Валентина Алексеева также получила право представлять Россию на международном уровне на конкурсе «Мисс Вселенная». Конкурс «Мисс Россия» традиционно собирает представительниц со всех регионов страны, и победа в нем открывает двери на мировые конкурсы красоты. Валентина Алексеева теперь вступает в ряды тех, кто будет бороться за звание самой красивой женщины планеты. В прошлом году 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга стала победительницей конкурса «Мисс Россия — 2023», напоминает телеканал 360.